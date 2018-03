Serena Williams cai diante de japonesa de 20 anos na estreia em Miami

O retorno de Serena Williams ao Circuito Mundial da WTA não está sendo fácil. A ex-número 1 do mundo disputou seu segundo torneio neste ano depois de dar à luz a menina Alexis Olympia, mas não passou da estreia no Premier de Miami. Convidada da competição, a americana caiu diante de Naomi Osaka, atual número 22 do mundo. Campeã de Indian Wells na última semana, a japonesa de apenas 20 anos precisou de 1h17 para vencer por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/2.





- Eu estava extremamente nervosa ao chegar à quadra. Não sei se alguém sabia, mas Serena é minha tenista favorita. Jogar contra ela já era como um sonho para mim. Estava grata por jogar e foi ainda melhor vencer - disse Naomi Osaka.





Foi o primeiro duelo entre Serena e Naomi, que não se intimidou diante da americana, dona de oito títulos em Miami. Embalada pela conquista de Indian Wells, sua primeira taça da WTA, a japonesa de 20 anos conquistou sua quarta vitória sobre uma tenista que já liderou - também venceu a russa Maria Sharapova, a tcheca Karolina Pliskova e a romena Simona Halep. Osaka agora encara a ucraniana Elina Svitolina, cabeça de chave número 4 em Miami e quarta do ranking da WTA.





Serena não perdia na primeira rodada de um torneio de piso duro há 21 anos. Em Miami, seu pior resultado havia sido parar nas oitavas de final em 2000 e 2016. Depois de ficar sem ranking por ter se afastado mais de um ano do Circuito Mundial para ser mãe, a americana é hoje a número 491 do mundo.





Globo Esporte