Sorteio define quartas da Champions com clássico inglês e Juventus x Real Madrid

Estão definidos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. O sorteio realizado na manhã desta sexta-feira na cidade de Nyon, na Suíça, colocou frente a frente os dois únicos ingleses vivos na competição e decretou a reedição da grande final do ano passado. Os jogos de ida da próxima fase serão realizados nos dias 2 e 3 de abril. E os da volta, nos dias 10 e 11 de abril.





Veja os confrontos:





Barcelona x Roma

Sevilla x Bayern de Munique

Juventus x Real Madrid

Liverpool x Manchester City





As famigeradas bolinhas foram sorteadas por Andriy Shevchenko, ex-atacante ucraniano que marcou época atuando com a camisa de clubes como Milan e Chelsea.





Apesar de ser maioria (com três representantes nos oito restantes), as equipes espanholas não se enfrentarão. Atual campeão, o Real pega a Juve, reeditando a decisão da última temporada. O Barcelona, que eliminou o Chelsea nas oitavas, encara a Roma. E o surpreendente Sevilla enfrenta o Bayern de Munique depois de eliminar o Manchester United na fase anterior. Confira as datas de todos os confrontos:





3 de abril (jogos de ida)





4 de abril (jogos de ida)





10 de abril (jogos de volta)





Roma x Barcelona

Manchester City x Liverpool





11 de abril (jogos de volta)





Bayern de Munique x Sevilla

Real Madrid x Juventus





- Ficando os oito melhores da Europa, sabíamos que seria difícil. Enfrentaremos o Barcelona com serenidade, como fizemos até agora. É uma das equipes mais fortes da Europa. Mas estamos convencidos que podemos ir bem contra eles também - comentou o lendário Totti, diretor da Roma.





Nedved, um dos representantes da Juventus no sorteio, também falou sobre o confronto da sua equipe nas quartas de final. Para ele, a dificuldade é maior principalmente porque a atenção do Real Madrid está voltada exclusivamente à Liga dos Campeões.





- O Real se concentra na Champions, no campeonato (Espanhol) está tranquilo. Nós temos a dificuldade a mais porque estamos em todas as três frentes (Champions, Italiano e Copa Itália). Será muito difícil, mas estamos prontos para enfrentar esta fase da temporada - acredita o ex-jogador.





Klopp x Guardiola





Um dos duelos mais aguardados da próxima fase certamente será o clássico inglês entre Liverpool e Manchester City. Líder e quarta colocada na Premier League, respectivamente, as equipes devem protagonizar um duelo bastante atrativo e impulsionado principalmente pela rivalidade de seus treinadores: Jürgen Klopp e Pep Guardiola.





Desde que chegaram à Inglaterra, os técnicos se enfrentaram quatro vezes com duas vitórias para o Liverpool de Klopp, uma para o City de Guardiola e um empate. E o retrospecto reforça essa superioridade do comandante alemão, que derrotou o adversário cinco vezes durante a carreira. É o único técnico com mais vitórias que derrotas em confrontos contra Guardiola.





Globo Esporte