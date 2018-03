Sorteio dos grupos da Copa Libertadores de Futsal será no dia 3

Falta apenas um mês para o início da Copa Libertadores de Futsal em Carlos Barbosa e a competição já começa a ter algumas definições. A Conmebol confirmou a data do sorteio dos grupos para o dia 03 de abril e também oficializou os 12 participantes.





Os times serão divididos em três grupos com quatro equipes cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados. Cada grupo terá um cabeça de chave, um representante do Pote 1, do Pote 2 e do Pote 3.





Os cabeças de chave são: a ACBF, como atual campeã, ficará no Grupo A; o Cerro Porteño (Paraguai), último vice-campeão, entra direto no Grupo B; o Magnus é o último cabeça de chave e ficará no Grupo C por ter sido campeão da Supercopa. As outras equipes serão divididas em três potes conforme o ranking definido na edição anterior da Libertadores (tabela abaixo).





Apesar de estar confirmado no Pote 3, o Joinville, terceiro representante brasileiro, deverá figurar no Grupo B, pois o regulamento impede que duas equipes do mesmo país estejam no mesmo Grupo.





O sorteio será na Sala de Imprensa do Centro Municipal de Eventos, às 17h, com a presença de diretores da Conmebol, do Comitê Organizador Local (COL) e dos representantes das equipes. A Libertadores de Futsal ocorrerá entre os dias 22 e 29 de abril, em Carlos Barbosa. Serão 12 times de 10 países Sul-Americanos disputando o título da América.





SORTEIO DOS GRUPOS





Cabeças de Chave





Grupo A: Carlos Barbosa





Grupo B: Cerro Porteño (Paraguai)





Grupo C: Magnus (Brasil)





Pote 1:





Leones de Nariño (Colômbia), Panta Walon (Perú) e Boca Junior (Argentina)





Pote 2:





S. S. Bocca (Equador), Colo Colo (Chile) e Caracas FC (Venezuela)





Pote 3:





Club C.R.E. (Bolívia), Nacional (Uruguai) e Joinville (Brasil)





INFORMAÇÕES





Sorteio dos Grupos da Libertadores de Futsal

Data: 03/04/18

Horário: 17h

Local: Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa-RS