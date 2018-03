Tottenham confirma lesão de Harry Kane, que volta aos gramados em abril

O Tottenham confirmou nesta quarta-feira que Harry Kane sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito. No entanto, o craque inglês retornará aos gramados em abril, não em maio como especulado inicialmente pela imprensa inglesa.





- O atacante inglês se machucou durante o 4 a 1 sobre o Bournemouth no último domingo e é esperado que ele retorne aos treinamentos da equipe principal no próximo mês – diz trecho do comunicado do Tottenham.





Esta foi a terceira lesão ligamentar nos tornozelos de Kane nos últimos 18 meses. Em setembro de 2016, ele ficou sete semanas sem jogar. A segunda lesão, há cerca de um ano, foi mais leve e o tirou de ação por três semanas. Dessa vez, a informação que vem do Norte de Londres é de que o caso é mais parecido com a primeira lesão.





Maior esperança da Inglaterra para Copa do Mundo, Kane perderá os dois amistosos do English Team, marcados para o fim de março, contra Holanda e Itália. A convocação será nesta quinta-feira.





Globo Esporte