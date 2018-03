Walace é afastado por indisciplina e treinará com o time sub-21 do Hamburgo

(Foto: Divulgação / Hamburgo)









Na lanterna da Bundesliga e ameaçada de cair pela primeira vez na história do Campeonato Alemão, o Hamburgo ainda tem que lidar com outro problema. O volante Walace, ex-Grêmio, foi afastado do elenco e passará a treinar por tempo indeterminado com a equipe sub-21. O clube informou que a decisão anunciada nesta terça-feira foi por mau comportamento do jogador brasileiro.





A paciência do clube esgotou no último fim de semana, na derrota para o Hertha Berlim. Ele foi barrado pelo novo treinador da equipe, Christian Titz, e ficou fora da partida. Walace, então, sequer apareceu no estádio e, durante o jogo, postou fotos com amigos em redes sociais.





- Nós não toleramos isso. Enquanto seus colegas estavam lutando contra o rebaixamento, ele não estava presente no estádio e não apoiou a equipe - disse diretor de esportes da equipe, Bernhard Peters.





Alvo do Flamengo na última janela de transferências, em janeiro, o jogador teve a proposta rubro-negra recusada pelo Hamburgo, após longa negociação, e se reapresentou com atraso. Em um primeiro momento, o volante alegou não estar bem psicologicamente para seguir na Alemanha, mas depois acabou convencido pela diretoria a permanecer.





A fase do Hamburgo é muito complicada. Sem vencer há 14 jogos, dos quais saiu derrotado em nove deles, caiu para a lanterna da Bundesliga na última rodada e periga seriamente sofrer o primeiro rebaixamento de sua história. Com mais sete jogos pela frente, terá que tirar sete pontos de diferença que o afasta do Wolfsburg, primeiro time fora da zona de degola.





