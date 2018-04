Aguirre, do São Paulo, elogia Everton: "É um fenômeno, vai ser um reforço espetacular"

(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)









Everton teve atuação discreta em sua estreia pelo São Paulo, no último domingo, no empate por 0 a 0 com o Ceará, em Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Diego Aguirre ficou muito satisfeito com o rendimento do meia-atacante.





– Everton é um fenômeno. Ele está chegando, treinou só um dia com a gente e essas coisas atrapalham. Mas é um jogador de altíssima qualidade e certeza absoluta que vai ser um reforço espetacular – analisou o comandante do Tricolor.





A tendência, depois de iniciar a partida contra o Ceará, é que Everton seja titular no próximo domingo, às 16h, contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogador tem contrato com o São Paulo até 30 de junho de 2021.





A delegação do São Paulo retorna à capital paulista na tarde desta segunda-feira e folga na terça-feira, retornando aos treinos na manhã de quarta-feira. Depois de duas rodadas do Brasileirão, o Tricolor tem quatro pontos (uma vitória sobre o Paraná e um empate com o Ceará).





