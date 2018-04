Após acidente em pit de Kimi, Force India quase atropela outro mecânico

Quem assistiu ao GP do Barein deste domingo, provavelmente testemunhou a dolorosa cena em que Kimi Raikkonen atropela o mecânico Francesco Cigarini durante o segundo pit stop do finlandês. O que muita gente não viu foi que um segundo mecânico da escuderia italiana quase teve o mesmo destino que o companheiro.





Quando Raikkonen deixou o box da equipe, acabou parando alguns metros depois, já que a roda traseira esquerda não havia sido trocada. Assim, os mecânicos do time de Maranello foram correndo buscar o carro do Homem de Gelo. Quando passavam pelo box da Force India, notaram que o time rosa se preparava para realizar a parada de um dos seus pilotos. Pararam de empurrar a Ferrari número #7 para Esteban Ocon poder realizar sua parada. Mas um mecânico desavisado não notou esse fato e veio correndo em direção aos colegas que, desesperados, faziam de tudo para avisar do perigo iminente. Por sorte, o mecânico conseguiu reagir a tempo e sair da frente do carro de Ocon, impedindo um segundo acidente no pitlane.





Mecânico da Ferrari é operado e já fica de pé





Francesco Cigarini, atropelado por Kimi Raikkonen durante o GP do Barein no último domingo, passa bem depois de cirurgia bem sucedida para corrigir as fraturas na tíbia e fíbula da perna esquerda. Cigarini postou um vídeo nas redes sociais em que, com a ajuda de muletas, já aparece de pé. O italiano chegou até a brincar com a situação.





Globo Esporte