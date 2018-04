Após reunião, Unai Emery confirma saída do PSG: "É o melhor para todos"

Unai Emery não comandará o Paris Saint-Germain a partir da próxima temporada. O técnico espanhol anunciou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que deixará o clube francês ao fim do Campeonato Francês - o que já vinha sendo considerado certo pela imprensa europeia. A decisão, de acordo com o comandante, foi selada após uma reunião nesta sexta.





- Tivemos uma reunião com o presidente e o diretor esportivo, Antero Henrique, e decidimos não continuar juntos na próxima temporada. Comuniquei aos jogadores a minha saída nesta manhã, e quero comunicar a todos. Agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaifi, ao diretor esportivo, Antero Henrique, aos torcedores e a todos os jogadores por estas duas temporadas - disse.





O anúncio, desta forma, ocorre quase duas semanas depois da conquista do título francês pelo PSG e sete dias antes da final da Copa da França contra o Les Herbiers, que pode representar a última conquista de Emery pelo clube. O treinador apontou que o encerramento da relação se deu de forma amigável.





- Tivemos uma reunião de uma hora. Nós conversamos sobre isso como três amigos, que passaram por coisas boas juntos. É o melhor para todos. Eu quero sair daqui com esse espírito, com um bom relacionamento, respeito e honestidade.





Confira abaixo o comunicado do Emery





"“Bom dia a todos, antes de tudo, eu queria explicar que fiz uma reunião com o Antero (Henrique - diretor do PSG) e o presidente, e decidimos não continuar juntos na próxima temporada. Essa manhã eu comuniquei aos jogadores e agora quero comunicar a todos.





Eu agradeço ao presidente, ao Antero, ao clube, aos jogadores, torcedores e também a vocês pelos dois anos que passei aqui e pelo trabalho que fizemos juntos. Ainda faltam 5 jogos, 4 do campeonato e um importante da copa da França. Eu falei com os jogadores para gente terminar bem a temporada, com grande espírito competitivo e manter o ritmo e o nível de jogo para estes últimos compromissos"





Globo Esporte