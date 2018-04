Arrascaeta decide final para o Cruzeiro e reforça fama de carrasco do Atlético-MG

(Foto: Light Press)









Arrascaeta foi, de novo, o nome do Cruzeiro contra o Atlético-MG. Desta vez, na decisão do Campeonato Mineiro. Na derrota por 3 a 1, no jogo de ida, foi dele o gol que reacendeu a chama do time para a segunda partida. Neste domingo, no Mineirão, ele abriu o placar logo aos três minutos e abriu o caminho para a equipe conseguir o resultado que precisava (dois gols de diferença) e, consequentemente, erguer a taça de campeão.





- Muito feliz de poder ter ajudado mais uma vez o time em um jogo importante. Um título importante para a gente, por tudo que a gente fez - comentou o uruguaio.





Arrascaeta tem o costume de ir bem em clássicos com a camisa do Cruzeiro. Até aqui, já atuou em 13 jogos contra o Atlético-MG e contabiliza seis gols e três assistências. O bom aproveitamento individual do uruguaio o ajudou a sair mais vitorioso do que derrotado em partidas diante do maior rival: são cinco vitórias, quatro reveses e quatro empates.





O interessante é que em ambas as partidas da decisão a presença de Arrascaeta no time titular era tratada como dúvida. Isso porque, teoricamente, ele estava ocupando a reserva do Cruzeiro. No jogo de ida, entrou no lugar de Raniel e alternou a função de centroavante com Thiago Neves. Na partida de volta, ocupou a vaga de Rafinha, por opção do técnico Mano Menezes.





A primeira vez…





O primeiro gol de Arrascaeta marcado contra o Atlético-MG é relembrado recorrentemente pelos cruzeirenses. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, em 2015, o meia deu um drible desconcertante para cima do volante Josué, rendendo o apelido de "Arrascaneta" ao jogador.





Contratado pelo Cruzeiro em 2015, Arrascaeta chegou ao segundo título pelo Cruzeiro. O primeiro foi o da Copa do Brasil, ano passado. Além disso, o uruguaio é o estrangeiro com mais jogos pelo clube celeste: 155 (40 gols marcados).





Globo Esporte