Arsenal, Atlético de Madrid, Olympique e RB Salzburg avançam na Liga Europa

Áustria, Espanha, França e Inglaterra têm representantes nas semifinais da Liga Europa. Nesta quinta-feira, RB Salzburg, Atlético de Madrid, Olympique de Marselha e Arsenal garantiram presença entre os quatro melhores da competição europeia.





A grande surpresa do dia foi a classificação do RB Salzburg, que venceu a Lazio por 4 a 1 na Áustria e tirou a desvantagem após a derrota em Roma (4 a 2) na semana passada. Com a boa vantagem construída em Londres (4 a 1), o Arsenal avançou com o empate por 2 a 2 com CSKA em Moscou. Em Lisboa, o Atlético de Madrid perdeu por 1 a 0 para o Sporting, mas segue na competição graças ao triunfo por 2 a 0 em casa. E o Olympique fez 5 a 2 diante do RB Leipizig no estádio Vélodrome, compensando a derrota por 1 a 0 na Alemanha.





Na Áustria, a Lazio podia até perder por um gol de diferença após vencer por 4 a 2 em Roma. E ampliou sua vantagem aos dez minutos do segundo tempo, com um gol de Immobile. Mas o RB Salzburg conseguiu uma reação fulminante. No minuto seguinte, Dabbur empatou. E o time austríaco fez mais três gols em um intervalo de cinco minutos, com Haidara, Hwang e Lainer.





Após ter perdido por 4 a 1 em Londres, o CSKA precisava vencer em Moscou por 3 a 0 para garantir a classificação. E chegou perto do placar necessário, com os gols de Chalov, aos 39 minutos do primeiro tempo, e Nababkin, aos cinco do segundo. Mas o alívio do Arsenal veio aos 30. Welbeck tocou na saída do goleiro Akinfeev e diminuiu o placar. Aos 45, em um contra-ataque, Ramsey recebeu de Elneny e empatou para o time inglês: 2 a 2.





Em Marselha, o RB Leipzig saiu na frente com um minuto de jogo, com um gol de Bruma. Mas o Olympique precisou de apenas sete minutos para virar o placar, com um gol contra de Ilsanker e um favor de Sarr. E foi para o intervalo com a vantagem que precisava, com Thuavin fazendo 3 a 1.





Na etapa final, o time alemão diminuiu aos dez, com Augustin. Resultado suficiente para a classificação. Cinco minutos depois, Payet fez bela jogada, driblando Ilsanker com uma pedalada, e chutou de pé trocado, no ângulo do goleiro Gulacsi. Precisando de mais um gol, o time alemão se mandou para frente, incluindo o arqueiro. E nos acréscimos, Sakai ampliou, chutando para o gol vazio.





