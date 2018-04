Aubameyang faz dois gols, Lacazette também marca, e Arsenal vence o Stoke City

Desconfiada, a torcida do Arsenal não lotou o estádio neste domingo para o jogo contra o Stoke City. Em campo, a equipe de Arsène Wenger demonstrou dificuldades para encontrar espaços, mas contou com dois pênaltis em venceu por 3 a 0 em partida válida pelo Campeonato Inglês. Destaque para o atacante Aubameyang, que marcou dois gols. Lacazette completou o placar.





Com a vitória em casa neste domingo, o Arsenal soma 51 pontos e sexta a quinta colocação do Campeonato Inglês. Tem dez pontos a menos do que o Tottenham, quarto na tabela e que enfrenta o Chelsea nesta rodada. O Stoke City, com apenas 27 pontos, é o penúltimo colocado.





O primeiro tempo começou com uma postura surpreendente do Stoke City fora de casa. O time avançou suas linhas, pressionou a saída e bola do Arsenal e teve algumas chances de abrir o placar. Faltou, porém, qualidade e competência para definir as jogadas. Perdido e desligado da partida, o Arsenal não se encontrou em campo e desceu para o intervalo muito vaiado pelos torcedores.





O papo de Arsène Wenger com seus jogadores no intervalo foi decisivo para o Arsenal voltar melhor para o segundo tempo, além de algumas substituições. A principal delas foi a entrada de Lacazette no lugar de Welbeck. O jogo ficou mais abertos, as oportunidades começaram a aparecer. E Aubameyang abriu o placar de pênalti aos 30 minutos. Em seguida, ele pegou de primeira dentro da área e fez o segundo. No fim do jogo, outro pênalti para os Gunners. Desta vez, Lacazette cobrou e fechou a conta.





