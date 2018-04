Balbuena se vê perto de renovação com o Corinthians, mas diz: "Não é simples"

(Foto: Mauro Horita)









Bicampeão paulista pelo Corinthians, Balbuena ainda tem futuro indefinido no clube. Mas, se depender das palavras do próprio zagueiro paraguaio, a permanência no clube de Parque São Jorge está perto de ser definida.





Durante a premiação dos melhores do Campeonato Paulista, na noite desta segunda-feira, Balbuena disse que o acordo não é "algo simples", mas tratou o assunto como bem encaminhado. O atual vínculo é válido até dezembro de 2018.





– Tem muitas questões que são complexas. Não é bem simples como o pessoal acha. Mas acho que está tudo bem encaminhado. Eu e meus empresários temos a boa vontade, o Corinthians também. Estou muito tranquilo, está tudo bem encaminhado. Podemos ter surpresas – disse o jogador.





A renovação de contrato de Balbuena com o Tmão é discutida desde o fim da temporada passada. Alessandro Nunes, gerente de futebol do clube alvinegro, manteve otimismo sobre a permanência do atleta paraguaio.





– O próprio presidente já manifestou por diversas vezes a vontade de renovar. A expectativa é de que futuramente, mais rápido do que se possa imaginar, que a gente chegue ao fim dessa negociação e ele possa ficar no Corinthians por muitos anos – declarou o dirigente.





Balbuena, hoje, é tratado como prioridade pela diretoria. Pilar da defesa montada por Fábio Carille, ele é um dos homens de confiança do treinador e capitão em todos os jogos da Libertadores.





O Corinthians volta a campo neste domingo, contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), em Itaquera, na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro.





Globo Esporte