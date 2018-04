Boca Juniors sonha com Buffon e aposta fichas em relação com Tévez, diz jornal

O Boca Juniors tem um desejo bastante ousado para reforçar o time nesta temporada, segundo noticiou o diário "Olé" neste domingo. De olho em um goleiro experiente, o sonho atende pelo nome de Gianluigi Buffon, mesmo após o italiano da Juventus ter afirmado que faz sua última temporada como profissional.





Atualmente, o clube argentino conta com Agustín Rossi para a posição. O nome de Agustín Marschesín, do América do México, é um que agrada a comissão técnica, mas o presidente Daniel Angelici quer alguém mais experiente. Sergio Romero e Wilfredo Caballero foram cogitados, mas os esforços devem mesmo apontar para Turim de acordo com a publicação.





Sabendo das dificuldades, o Boca aposta as fichas no relacionamento do goleiro de 40 anos e campeão do mundo em 2006 com Carlitos Tévez. Eles foram companheiros na Juventus entre 2013 e 2015, quando conquistaram duas vezes o Campeonato Italiano.





O desafio de conquistar uma Libertadores também é considerado um bom fator de convencimento pela diretoria - no momento, o time é vice-líder do grupo 8 da competição, atrás do Palmeiras. "Parece difícil, mas o Boca sabe que não é impossível", finaliza o texto da matéria do "Olé".





Globo Esporte