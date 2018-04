Botafogo conta com garra, sorte e categoria para superar o Luverdense-MT por 2 a 1, fora de casa

O Botafogo precisou de garra, dedicação, empenho e um pouco de sorte para superar o Luverdense-MT por 2 a 1 neste sábado à tarde, em Lucas do Rio Verde, na segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com gols de Guilherme Garré, de costas, ao dividir com o goleiro, e Caio Dantas, de cabeça, e Élton, que descontou para os donos da casa, o Pantera trouxe resultado heroico.





O Botafogo volta a campo no sábado, às 16h, contra o Cuiabá, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Luverdense volta a jogar no Passo das Emas, no domingo, às 17h, contra o Tombense-MG.





O Pantera assumiu a liderança provisória do Grupo B da Série C. O Luverdense, que ainda não venceu na competição, ocupa a lanterna da chave.





Sob um sol muito forte, os times protagonizaram um primeiro tempo muito ruim tecnicamente, com poucas chances de gol. Melhor para o Botafogo, que veio com a proposta de esperar o Luverdense tomar a iniciativa e arriscar em contra-ataques com Cafú e Garré. O empate foi muito justo.





Com o sol já enfraquecido, o Botafogo voltou incendiando a segunda etapa. Garré, um gigante na marcação da saída de bola adversária, foi dividir recuo com o goleiro. Na hora de isolar a bola, Diogo Silva acertou as costas do meia, que abriu o placar sem querer, mas querendo muito. Depois, Caio Dantas recebeu cruzamento açucarado de Lucas Mendes e cabeceou a bola no ângulo. A bobeada da defesa custou o gol de Élton que embalou o time da casa, mas João Lucas fez duas boas defesas e garantiu os três pontos.





Globo Esporte