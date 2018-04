Botafogo lança uniforme para a temporada 2018 produzido pela Topper

O Botafogo de Futebol e Regatas lançou no último sábado (14) a Coleção 2018 produzida pela Topper – marca especialista no futebol brasileiro. Em evento no Estádio Nilton Santos, a torcida acompanhou a coleção de perto em desfile com os atletas campeões do Campeonato Carioca deste ano. O clube estreia o novo uniforme em casa, nesta segunda-feira (16), em partida do time pelo Brasileirão.





Neste ano, toda a criação do novo enxoval foi inspirada nas tradições e buscou referências nas essências regionais. O design dos grafismos que permeiam por diversos produtos da coleção tiveram seu ponto de partida nas raízes do clube e também foram influenciados pela cultura local, evidenciando forte presença de listras em preto e branco e tom sobre tom.





A camisa 1 segue a tradição nas cores preto e branco com design diferenciado. A parte frontal da gola tem tecido liso preto com listras marcadas em baixo relevo. A parte de trás e barra da manga foram feitos em retilínea preta com listras brancas.





O uniforme foi desenvolvido em malha canelada de poliéster com elastano, matéria-prima nobre, com toque agradável, proporcionando leveza, conforto e mobilidade, além de garantir a performance dos atletas durante a prática esportiva. Para melhor respirabilidade, o mesh está presente em recorte lateral do manto.





Em homenagem aos 50 anos do Esquadrão de 1968, bicampeão estadual e campeão da Taça Brasil, que tornou o clube o primeiro time carioca a vencer o campeonato nacional, a fornecedora criou uma gravação térmica de impressão de baixo relevo.





Muito prestigiado pelos botafoguenses, o uniforme 2 traz a cor preta em destaque e tem gola em decote “V” transpassado. O principal diferencial da peça é a escolha da matéria-prima em malha dupla, com listras bem finas em fio tinto, na cor cinza. A parte frontal conta com sublimação com efeito levemente sombreado. A manga é em tecido liso. Outra novidade é o escudo do clube e logo Topper em termocolante com alto relevo, com contorno.





Já o uniforme 3 destaca a cor branca com gola diferenciada e parte frontal em tecido liso branco com aplicação de viés na cor preta e listras marcadas em baixo relevo. A parte frontal da camisa possui grafismo listrado e é produzida com malha levemente brilhante com toque acetinado. As costas são em malha canelada de poliéster com elastano e retilínea preta com listras brancas. Em cor contrastante, a barra da manga é em retilínea.





Nas três camisas, além das de goleiro, destacam-se detalhes no escudo e logo da Topper compostos por termocolante com corte a laser e material com efeito brilhante, dando um toque especial às peças.





Pensando na particularidade dos clubes patrocinados pela marca em 2018, a Topper desenvolveu uma nova etiqueta de legitimidade aplicada próximo da barra. Cada clube tem o seu próprio design, garantindo ser um produto oficial, desenvolvida em material termocolante com efeito metalizado. Personalizada especialmente para o Botafogo, a etiqueta evidencia uma arte com o escudo do clube.





Outras peças da coleção





Camisas de goleiro – As camisas de goleiros serão apresentadas em duas opções de cores: petróleo e cinza. A gola tem o mesmo modelo da camisa 1, com design diferenciado, sendo a parte frontal em tecido liso com listras em efeito de baixo relevo, parte de trás em retilínea com listras brancas. O recorte lateral é em tom sobre tom mais escuro. O tecido escolhido é de malha lisa 100% poliéster.





A partir deste ano, além da versão masculina, a camisa de goleiro terá versões juvenil e feminina com manga curta.





Camisa de aquecimento – Entre as principais peças do enxoval, a camisa de aquecimento vem na cor preta e homenageia a casa dos alvinegros, o Estádio Nilton Santos, com design moderno em tons de cinza.





Também tem malha de microfibra de poliéster e costas em mesh para melhor respirabilidade. O escudo do clube consiste em etiqueta tear aplicada com rebordo. O logo da Topper é bordado com fundo branco acetinado. A partir deste ano, além da versão masculina, a camisa de aquecimento também terá versões juvenil e feminina.





Todos os produtos da nova coleção do Botafogo contam com a tecnologia DryCool de absorção e difusão de suor, desenvolvida pela Topper e aprovada em laboratório, e proporciona maior leveza, conforto e respirabilidade durante a prática esportiva.





A Coleção 2018 do Botafogo já está à venda nas lojas oficiais do clube.