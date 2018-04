Botafogo-SP quer aproveitar sequência em casa para consolidar liderança

(Foto: Leonardo Lourenço)









Líder do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo-SP quer aproveitar a sequência de dois jogos no Santa Cruz para se consolidar no topo da chave e embalar na competição.





Após empatar com o Bragantino na primeira rodada e vencer o Luverdense no último sábado, o Pantera soma quatro pontos e terá pela frente o Cuiabá, no próximo sábado, às 17h, e depois o Volta Redonda, no dia 7 de maio, às 21h15, ambos em Ribeirão Preto.





– Na Série C tem que pontuar. É o nosso objetivo sempre. Agora temos dois jogos em casa, é importante fazer esses pontos e termos uma gordurinha se precisar queimar lá na frente – ponderou o meia Guilherme Garré, que espera ainda mais evolução da equipe nas partidas em casa.





– A gente já sabe como o Léo Condé gosta de atuar, treinamos certo, e só tende a melhorar. Vamos evoluir contra o Cuiabá e assim por diante. A gente vai se conhecendo, durante a semana, nos jogos, estamos nos entrosando – concluiu o meia.





Globo Esporte