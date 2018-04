Brasil faz dobradinha e vence a Maratona de São Paulo no masculino e no feminino

A manhã de domingo foi verde e amarelo na capital paulista. Com uma bela dobradinha, o Brasil venceu a Maratona Internacional de São Paulo em dose dupla. Solonei da Silva (2h15min59s) foi campeão entre os homens, e Andréia Hessel (2h40min02s) levou o título entre as mulheres. Para melhorar a festa, o país ainda conquistou mais duas medalhas. A prata com Wellington Bezerra (2h16min03s), e o bronze com Valdilene Silva (2h42min33).





A etíope Shewaye Woldemeskel completou o pódio feminino em segundo lugar (2h41min30), e o queniano Godofrey Kosgei fechou em terceiro no masculino (2h16min37). O Brasil não vencia a prova feminina da Maratona de SP desde 2010, com Marizete Moreira.





Campeão dos Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011, no México, Solonei venceu a Maratona de SP em 2012 e voltou a vencer a prova neste domingo. Ao fim da prova, o atleta de 35 anos falou sobre as dificuldades que enfrentou nos últimos anos.





- Tive que passar por uma cirurgia no ano passado e fiquei quatro meses sem correr. Treinei na Colômbia, longe da minha família. Isso aqui é resultado de um grande trabalho. O atletismo é difícil, não tem muito apoio. Passamos por um momento difícil, mas mesmo assim a gente continua trabalhando para que a bandeira do Brasil fique no lugar mais alto do pódio - desabafou Solonei.





- A gente correu junto desde o início. Depois do quilômetro 30 fizemos uma parceria e deu certo. Esse ano eu consegui chegar em segundo e melhorar minha marca - disse Wellington.





Resultados





Masculino

1º Solonei da Silva (BRA) - 2h15min59s

2º Wellington Bezerra (BRA) - 2h16min03s

3º Godofrey Kosgei (QUE) - 2h16min37





Feminino

1ª Andréia Hessel (BRA) - 2h40min02s

2ª Shewaye Woldemeskel (ETI) - 2h41min30

3ª Valdilene Silva (BRA) - 2h42min33





Globo Esporte