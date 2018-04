Brasil vence mais uma e é heptacampeão da Copa América feminina

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)









A seleção feminina precisava de um empate com a Colômbia neste domingo para levar o título da Copa América, mas pôde comemorar o caneco antes mesmo de entrar em campo. Isso porque a Argentina, única que poderia ultrapassar o Brasil, foi goleada um pouco mais cedo pelo Chile por 4 a 0. Para coroar a conquista, o time comandado por Vadão venceu as colombianas por 3 a 0 e terminou o torneio com 100% de aproveitamento. Uma campanha perfeita.





Com o título, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo feminina de 2019, na França, e nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. O Chile, segundo colocado do quadrangular final, ficou com vaga direta para o Mundial e jogará a repescagem das Olimpíadas. A Argentina, terceira, irá à repescagem da Copa. E a Colômbia, que amargou a lanterna, vai embora para casa sem qualquer vaga.





Contra a Colômbia, os gols foram marcados por Mônica (2) e a veterana Formiga, de 40 anos.





O Brasil venceu os sete jogos que fez na competição - quatro na primeira fase e três no quadrangular final. Foram 31 gols marcados e apenas dois sofridos.





Foi a sétima vez que seleção conquista a Copa América, que é realizada desde 1991 e está na oitava edição. A única ocasião em que o troféu não veio foi em 2006, quando a Argentina foi campeã.





