Campeão com goleada! PSG amassa o Monaco, faz 7 a 1 no rival e conquista o título francês

O Paris Saint-Germain não tem rivais no Campeonato Francês. A afirmação ficou ainda mais clara neste domingo: a equipe do técnico Unai Emery garantiu o título nacional antecipado com direito a uma goleada por 7 a 1 sobre o vice-líder e atual campeão Monaco. Mesmo sem Neymar (lesionado) e Mbappé (poupado), o PSG atropelou o principal rival com gols de Lo Celso (duas vezes), Dí Maria (duas vezes), Draxler, Cavani e Falcao (contra). Rony Lopes descontou. Faltam cinco rodadas para o fim da competição, 15 pontos em disputa. A diferença para o Monaco já é de 17 pontos. Agora é hora de comemorar o sétimo título nacional!





O placar deixa claro que foi um atropelo do PSG. A equipe de Paris não tomou conhecimento do vice-líder e abriu vantagem logo no início. Com 47 minutos já estava 4 a 0. Todos os gols saíram em jogadas bem trabalhadas pelo quarteto Pastore, Cavani, Dí Maria e Draxler, que não encontraram resistência na defesa do Monaco. O único que incomodou foi Rony Lopes. O português diminiu no fim do primeiro tempo para 4 a 1 e perdeu duas boas chances para recolocar o Monaco no jogo: uma de cabeça e outra que parou em Aréola. Se os visitantes perderam boas chances, o PSG não deixou passar a chance de golear e garantir o título. Até os 28 minutos do segundo tempo, todas as bolas que tinham ido na direção do gol do Monaco entraram. A cada ataque, um novo perigo. Assim a goleada foi aumentando: 5, 6, 7... Era só esperar o apito final para festejar. Taça na mão e festa garantida no Parque dos Príncipes.





O título francês é a 37ª conquista de Daniel Alves como jogador profissional. É o atleta mais vitorioso em atividade no futebol.





Teve gol de cabeça, gol contra e golaço. O mais bonito foi o do argentino Dí Maria. A começar pela linda assistência de Cavani e terminando com o toque de categoria por cobertura no goleiro.





O Paris Saint-Germain chegou ao sétimo título com uma campanha arrasadora. Basta dizer que a taça veio com uma goleada por 7 a 1 sobre o atual vice-líder. A equipe de Paris segue com 100% de aproveitamento em casa, tem 103 gols marcados e apenas 23 sofridos. São 28 vitórias, três empates e apenas duas derrotas.





