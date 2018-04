Cardiff é derrotado após perder dois pênaltis nos acréscimos na Série B inglesa

(Foto: Athena Pictures/Getty Images)









Imagine se o seu time está na segunda colocação do campeonato nacional, seis pontos atrás do líder e a próxima partida será o confronto direto entre as duas equipes e na casa do seu clube. Uma vitória deixa o seu time a apenas três pontos da liderança, já na fase final do campeonato. A expectativa da torcida do Cardiff, da Segunda Divisão Inglesa, virou frustração após uma situação poucas vezes vista na história do futebol.





A partida já estava 1 a 0 para o Wolves, quando o árbitro marcou pênalti para o Cardiff, aos 47 do segundo tempo. John Ruddy defendeu a cobrança de Gary Madine aos 48. Enquanto o torcedor lamentava a oportunidade perdida, era marcada nova penalidade em favor do Cardiff, aos 49 da segunda etapa. Junior Hoilett foi para a bola e... na trave. Aos 50 o árbitro encerrou a partida.





O triunfo heroico do Wolves teve como protagonistas o goleiro John Ruddy e o meia português Rubén Neves, que marcou o gol da vitória. Um detalhe: o gol foi de falta.





O Wolves agora abre nove pontos de vantagem sobre o Cardiff, na liderança da Segunda Divisão Inglesa. E quem aproveita para comemorar o resultado é o atacante brasileiro do Wolverhampton, Léo Bonatini.





- Essa vitória de hoje simboliza o nosso futebol durante todo o campeonato. Na garra, na vontade, para conseguir sair com o resultado positivo. Sabíamos que seria um jogo de extrema dificuldade, mas jogamos com a alma em campo para sairmos vencedores. Os últimos minutos foram loucos, para quem tem o coração forte. Graças a Deus o nosso goleiro fez uma defesa espetacular no primeiro pênalti e, no segundo, a trave nos ajudou a manter o placar favorável. Demos um enorme passo para o acesso à Premier League e agora temos dois jogos em casa, diante da nossa torcida, para dar o nosso melhor e coroar o trabalho de toda a temporada. É manter os pés no chão e jogar com seriedade para alcançar nosso objetivo - disse o atacante Leo Bonatini.





Globo Esporte