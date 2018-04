Carille confirma venda de Maycon ao Shakhtar, mas Corinthians diz que ainda faltam detalhes

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)









A saída de Maycon do time titular do Corinthians para o Campeonato Brasileiro, que abre vaga para a entrada de Renê Júnior já contra o Fluminense, neste domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera, levantou suspeitas que o técnico Fábio Carille confirmou: Maycon está perto de ser negociado.





Em entrevista o Fox Sports, o técnico do Timão admitiu que fez a mudança na escalação por conta da venda quase sacramentada do jogador ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.





Maycon seguirá no elenco até a Copa do Mundo, mas será menos utilizado.





– Maycon já está negociado com o Shakhtar, tanto que domingo já estou tirando ele da equipe. Mas vai continuar com a gente até a parada da Copa. O Corinthians tem que andar, mas isso não quer dizer que ele não vá ser utilizado quando necessário. Quando a equipe começa a se destacar, é normal que as equipes se interessem pelos nossos jogadores – destacou o treinador.





Em nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira, o Corinthians mais uma vez confirma a negociação com o clube europeu, mas diz que ainda não há nada sacramentado. No mês passado, o GloboEsporte.com revelou que o jogador já passou por exames médicos a pedido do Shakhtar.





Os valores da negociação giram em torno de 6 milhões de euros (R$ 24 milhões), mais bônus. O clube tem 80% dos seus direitos econômicos do jogador de 20 anos, autor do gol do último pênalti da decisão contra o Palmeiras, na final do Paulistão, no jogo do bicampeonato estadual.





VEJA A NOTA OFICIAL DO CORINTHIANS:





"O Sport Club Corinthians Paulista reitera que a negociação com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, envolvendo o volante Maycon, caminha para um acordo, entretanto, não houve assinatura contratual."





