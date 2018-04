Cavani perde gol incrível, PSG arranca empate no último minuto, mas adia chance de ser campeão

O Paris Saint-Germain entrou em campo nesta sexta-feira com a missão de vencer o Saint-Étienne fora de casa para ter chance de ser campeão do Francês neste sábado de forma antecipada. Além da vitória, precisava torcer por derrota do Monaco para o Nantes. O técnico Unai Emery deixou alguns jogadores importantes no banco de reservas, como Thiago Silva e Cavani. O time não fez um bom primeiro tempo, viu o adversário abrir o placar com Cabella, mas foi buscar o empate em 1 a 1 no último minuto graças ao gol contra de Debuchy. Resultado que adia o sonho da equipe da capital de ser campeã para a próxima rodada.





O PSG não entrou bem no primeiro tempo, o time parecia não estar concentrado. Deu espaços, não apertou na marcação e viu o Saint-Étienne ganhar terreno. Em casa, e com o apoio da torcida, o Saint-Étienne abriu o placar com Cabella, aproveitando um vacilo da zaga adversária. Pouco depois, o autor do gol perdeu a chance de ampliar ao cobrar um pênalti defendido por Aréola. Se a situação estava ruim para o PSG, ficou ainda pior quando Kimpembe recebeu o segundo amarelo e acabou expulso aos 40 minutos.





No segundo tempo, o técnico Unai Emery fez algumas mudanças na equipe. Thiago Silva e Cavani entraram em campo, o time ficou mais compacto, conseguiu encontrar espaços e equilibrou as ações. O Saint-Étienne seguiu assustando, principalmente nos contra-ataques. Mas erros de posicionamento deixaram o PSG mais perto do empate. Em um contra-ataque rápido, Di María avançou pelo meio e tocou para Cavani, completamente livre, bater para fora e perder um gol incrível. Em seguida, o uruguaio desviou uma bola na área, e o goleiro Ruffier fez um milagre. No último minuto, o time da casa perdeu uma bola no meio de campo, Meunier cruzou, Mbappé desviou, e Debuchy jogou contra a própria rede.





Com o empate fora de casa nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain soma 84 pontos e segue soberano na liderança do Campeonato Francês. O time tem 17 pontos de vantagem sobre o Monaco, que neste sábado recebe o Montpellier. O PSG pode ser campeão de forma antecipada na próxima rodada, quando pega o time do Principado no Parc des Princes. O Saint-Étienne, com 43 pontos, é o nono na tabela da competição nacional.





Globo Esporte