Caxias supera Botafogo, faz 3 a 0 na série e vai às quartas de final pela 1ª vez

Fim de linha para o Botafogo na 10ª edição do NBB. Depois de conquistar a Liga Ouro 2017 e chegar à elite do basquete nacional, o Glorioso ficou nas oitavas de final do NBB 2017/18. A missão desta quinta era um tanto espinhosa. Derrotado pelo Caxias do Sul nas duas primeiras partidas do playoff, o Alvinegro precisava vencer na Serra Gaúcha para forçar o jogo 4. O time comandado por Márcio de Andrade bem que lutou, chegando a liderar o placar até o segundo quarto. Só que do outro lado estava uma das equipes mais regulares da temporada. Contando com 17 pontos de Marcão e 16 de Warren, o Caxias triunfou por 80 a 64 no ginásio Vasco da Gama, avançando às quartas de final pela primeira vez. O adversário dos gaúchos será o Mogi das Cruzes, quarto colocado na fase de classificação.





Apesar da vitória do rival, o cestinha desta noite foi alvinegro. Com 18 pontos marcados - um a mais que Jamaal -, Gabriel deixou a quadra como principal pontuador. Pelo lado do Caxias, outro jogador com atuação destacada foi Paranhos, que conseguiu um duplo-duplo (dez pontos e 11 rebotes).





O jogo começou num ritmo lento e com baixo aproveitamento dos ataques. O Botafogo saiu na frente com uma bola de três de Jamaal. O Caxias só foi pontuar com mais de dois minutos jogados, quando Paranhos diminuiu para 3 a 2. Aos poucos, o Glorioso foi se impondo. Após cestas de Tatum e Átila, o time do Rio abriu 9 a 2. Os gaúchos só começaram a reagir a partir da entrada do argentino Cafferata. Aos sete, ele pontuou e sofreu falta, diminuindo para 11 a 8. Só que do outro lado havia um Botafogo em bom momento. Comandado por Jamaal, o Glorioso foi para o segundo período vencendo por 21 a 15.





O segundo quarto começou com uma cesta de Cauê Verzola para o Caxias do Sul. O Alvinegro respondeu com uma bola de três de Gabriel. O lance motivou o time visitante, que logo abriu 12 pontos: 29 a 17. Assim como no primeiro quarto, a equipe gaúcha só inicou reação após cesta de três de Cafferata. Só que dessa vez o Botafogo não conseguiu neutrlizar o ímpeto do rival, que empatou em 29 a 29. O Caxias seguiu melhor mesmo após tempo técnico pedido por Márcio de Andrade. A quatro minutos do intervelo, Paranhos colocou o time mandante na frente pela primeira vez: 31 a 29. O Alvinegro não conseguiu se refazer do golpe, indo para o intervalo com um placar adverso de 43 a 32.





Jogando o seu tudo ou nada no NBB 2017/18, o Botafogo voltou para o segundo tempo com os veteranos Arnaldinho e Rodrigo Bahia. O Caxias seguiu administrando a vantagem pelos primeiros minutos, chegando a fazer 47 a 34. A 4min30s do fim do quarto, Warren cravou, levantando a torcida gaúcha. Segundos depois, Paranhos recebeu sozinho e enterrou, fazendo 51 a 36. Sem desistir da partida, o Botafogo reagiu na metade final do quarto, reduzindo a diferença. Após uma cesta de três de Arnaldinho, o Glorioso chegou a estar a sete pontos do empate: 56 a 49. Só que o Caxias contava com Marcão em grande noite. Preciso no ataque, o pivô ajudou sua equipe a ir para o período final vencendo por 60 a 50.





Aguerrido, o Alvinegro saiu na frente no último quarto com uma cesta de Gabriel. Pouco depois, o mesmo Gabriel cortou a diferença para seis pontos - 60 a 54. O Caxias só foi pontuar no período com quatro minutos jogados, quando Warren enterrou, levantando a torcida mais uma vez. A cinco minutos do fim, Cauê Borges deu assistência para Alex marcar 65 a 54. Após duas cestas de três seguidas de Alex, a torcida do Caxias já começou a comemorar a classificação. A partir de então, coube ao time gaúcho controlar a partida até confirmar a vitória por 80 a 64.





Caxias do Sul: Cauê Borges, Cauê Verzola, Pedro, Alex e Paranhos. Entraram: Cafferata, Marcão, Warren e Buboltz. Técnico: Rodrigo Barbosa.





Botafogo: Gabriel, Jamaal, Tatum, Douglas e Átila. Entraram: Coimbra, Roberto, Arnaldinho, Rodrigo Bahia e Fabrício. Técnico: Márcio de Andrade.





Globo Esporte