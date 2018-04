Chelsea perde muitos gols, e West Ham arranca empate com Chicharito

O Chelsea decepcionou sua torcida mais uma vez em Stamford Bridge. Apesar de ter criado 20 chances de gol, os Blues não passaram de um decepcionante empate por 1 a 1 com o West Ham neste domingo. Azpilicueta abriu o placar, mas Chicharito Hernández igualou o marcador no segundo tempo dois minutos depois de sair do banco.





Com o resultado, o Chelsea chegou aos 57 pontos e está na quinta posição a dez do Tottenham, quarto colocado e que abre a zona de classificação à Liga dos Campeões da próxima temporada. Para piorar, o Arsenal, sexto colocado, chegou aos 54 pontos e já ameaça a vaga na Liga Europa dos Blues. O West Ham, por sua vez, chegou aos 34 (14º lugar) e se afastou mais da zona de rebaixamento. Clique aqui e confira a classificação atualizada da Premier League.





Com Willian inspirado e criando as principais jogadas de ataque, o Chelsea abriu o placar com Azplicueta aos 35 do primeiro tempo depois de desperdiçar várias oportunidades. Morata chegou a marcar duas vezes, no entanto estava na banheira em ambas. E quando não estava impedido, o atacante parava no goleiro Joe Hart. O arqueiro da seleção da Inglaterra fez pelo menos três defesas sensacionais. Chicharito entrou aos 25 do segundo tempo e, dois minutos depois, no seu primeiro toque na bola, igualou o marcador com um belo chute de chapa após passe de Arnautovic.





Globo Esporte