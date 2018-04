Com dois gols de Rodriguinho, Corinthians vence o Fluminense na estreia do Brasileirão

Rodriguinho 2 x 1 Fluminense. Assim começou o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, atual campeão paulista, que venceu o Flu em Itaquera, neste domingo, pela primeira rodada da competição nacional. O meia fez dois gols, um no fim de cada tempo, enquanto Richard fez para o Tricolor carioca, no início da segunda etapa. O Corinthians soma seus três primeiros pontos no Brasileirão, enquanto o Fluminense continua zerado.





O Fluminense se fechou na defesa e apostou na velocidade dos seus jogadores de frente para surpreender no contra-ataque – durante boa parte da primeira etapa, o Flu fez uma linha de cinco defensores para evitar jogadas pelos lados. A tática funcionou até os 45 minutos, quando Rodriguinho aproveitou cruzamento de Romero e se antecipou a Gum para abrir o placar. Essa foi uma das únicas chances que o Corinthians teve em toda primeira etapa, já que a maioria das tentativas foi em chutes de longe, sem perigo para o goleiro Julio César.





Os times voltaram do intervalo com uma postura totalmente diferente, e a partida ficou mais movimentada. Ainda mais depois de Richard empatar o jogo aos quatro minutos. O Fluminense foi mais incisivo e por pouco não virou o marcador, mas quem decidiu foi Rodriguinho, com mais um gol e decretando a vitória alvinegra.





A festa de abertura do Brasileirão contou com elementos russos, em referência à Copa do Mundo, que será realizada no país. Por isso, o gramado recebeu cinco matrioskas, bonecas tradicionais no país. A festa começou com a apresentação de 11 bailarinas russas. Pouco depois, a dupla Marcos & Belutti cantou seus principais sucessos sertanejos. O número contou com mais 20 bailarinas, que vestiam as cores dos clubes participantes da Série A em 2018. A celebração terminou com Marcelinho Carioca, ídolo do Timão, levando a taça para o campo.





O meia já havia sido decisivo nas fases finais do Paulistão, marcando contra São Paulo e Palmeiras – aliás, são deles os últimos quatro gols do Corinthians na temporada. Ele também é o artilheiro alvinegro em 2018, com oito gols.





Depois de levar um gol na última jogada do primeiro tempo, o Fluminense voltou melhor depois do intervalo, tanto que empatou logo no início da segunda etapa e teve boas chances para virar o marcador. Mas, novamente nos minutos finais, o time de Abel Braga sofreu o gol de Rodriguinho, que determinou a derrota tricolor em São Paulo.





As comemorações do título paulista continuaram neste domingo na Arena Corinthians. Carregando o troféu de campeão, os jogadores reverenciaram os torcedores e fizeram uma volta olímpica para comemorar o 29º título Estadual. O Timão levantou a taça no estádio do Palmeiras no último final de semana.





O Corinthians volta a campo na quarta-feira pela Libertadores para enfrentar o Independiente, na Argentina. Pelo Brasileiro, encara o Paraná, no domingo. Já o Fluminense recebe o Cruzeiro pela segunda rodada do Brasileiro também no domingo.





Globo Esporte