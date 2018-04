Com fera grega imparável, Bucks vencem os Celtics e forçam sétimo jogo

O enredo da noite era convidativo na cidade de Milwaukee. Depois de perder um jogo 5 na última terça-feira que o deixou à beira da eliminação, o Milwaukee Bucks juntou os cacos e voltou à quadra para jogar por sua sobrevivência na temporada. O Boston Celtics, que valente segue sua caminhada sem o astro Kyrie Irving, foi para o jogo sedento por uma vitória que, além de garantir classificação para a segunda rodada, daria confiança para a sequência dos playoffs.





E nessa queda de braço, quem surgiu imponente foi o time da casa, empurrado por um grego duro na queda. Depois de um início pouco promissor, o astro Antetokounmpo cresceu aos poucos, surgiu dominante no fim, e terminou a partida com 31 pontos, 14 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola. A estrela teve ainda as ajudas de Khris Middleton (16 pontos) e Malcolm Brogdon (16 pontos). Vitória do Milwaukee por 97 a 86. O jogo sétimo e decisivo jogo da série será no sábado, às 21h, em Boston.





O jogo





1º Quarto: Defesa dos Celtics funciona e Rozier "pega fogo"





Bucks e Celtics começaram com boa aplicação defensiva nos primeiros minutos, aliás, uma tônica quando se trata de playoff. O Boston, atento à quebra da linha de passe do adversário, conseguiu construir algumas oportunidades na transição e abriu 10-4. Pelo Milwaukee, medalhões sumidos e um ataque estagnado fizeram com que a equipe não conseguisse ameaçar o Boston com contundência na liderança do placar.





O destaque individual do período foi o armador Terry Rozier, que pegando fogo na linha dos três pontos (11 pontos no período), ajudou sua equipe a construir uma vantagem de 9 pontos na parcial. A entrada de Jabari Parker, no entanto, recolocou os Bucks nos trilhos, e ao fim do primeiro período os Celtics tinham vantagem de apenas 2 pontos: 24 a 22.





2º Quarto: Rozier muito bem, Jabari Parker salvando e o despertar de Giannis





No segundo período, o eficiência ofensiva que os Bucks haviam conseguido no fim do quarto anterior não foi mantida. Com muitos desperdícios de bola, principalmente por parte de Middleton, o time viu o Boston deslanchar no placar outra vez. Terry Rozier seguiu sendo o responsável pelos problemas que os Celtics causavam no ataque. Com Giannis Antetokounmpo apagado, os Bucks voltaram a se apoiar em Jabari Parker, que conseguiu ajudar nos rebotes e possibilitou que os Bucks investissem em um eficiente jogo de transição.





Depois de um roubo de bola de Antetokounmpo com cravada na finalização, o Milwaukee abriu sua maior vantagem na partida: 6 pontos. A partir do lance que levantou a torcida, o astro grego ganhou confiança e assumiu o papel de protagonista que lhe convém. Antetokounmpo foi para o intervalo com 11 pontos e os Bucks na liderança: 48 a 39.





3º Quarto: Milwaukee Bucks instável, mas firme na liderança





Na volta do intervalo, os Bucks mantiveram seu bom trabalho defensivo no começo da parcial. O pivô Thon Maker, queridinho da torcida por sua energia e dedicação em quadra, e que tinha começado como titular, voltou bem. Ávido na defesa, Maker acabou cometendo muitas faltas e Giannis foi deslocado para a posição de pivô. Resultado: Bucks mais vulneráveis, e Celtics encostando novamente no placar. Horford, Tatum e Brown assumiram mais responsabilidades no ataque, fazendo com que os Celtics ameaçassem mais no jogo. Mas com nova injeção de intensidade defensiva e algumas ações assertivas de Antetokounmpo , os Bucks conseguiram terminar o período vencendo por 74 a 65. Foi um quarto "iô-iô" para os anfitriões. Abriam e deixavam os Celtics encostarem.





4º Quarto: Antetokounmpo no controle





No último período, os Celtics conseguiram aproveitar os minutos em que Antetokounmpo descansou no banco para diminuir a vantagem dos Bucks construída no fim do terceiro período. Middleton, que vinha bem na partida, pouco apareceu. E quando o astro grego voltou à quadra, contou com a ajuda de Brogdon para novamente recuperar terreno ofensivo.





Dessa forma, os Bucks caminharam para os minutos finais com uma vantagem que oscilava entre 6 e 3 pontos. Naturalmente, Antetokounmpo seguiu como referência nas ações ofensivas, e com os Celtics insistentemente "gelados" nos arremessos de fora, o caminho para a vitória ficou aberto. No fim, vitória dos Bucks por 97 a 86. Nos Celtics, o destaque acabou sendo Jason Tatum, que melhorou no segundo tempo para terminar com 22 pontos.





(2º) Boston Celtics 3 x 3 Milwaukee Bucks (7º)





Jogo 1 - 15/4 - Celtics 113 x 107 Bucks





Jogo 2 - 17/4 - Celtics 120 x 104 Bucks





Jogo 3 - 20/4 - Bucks 116 x 92 Celtics





Jogo 4 - 22/4 - Bucks 104 x 102 Celtics





Jogo 5 - 24/4 - Celtics 92 x 87 Bucks





Jogo 6 - 26/4 - Bucks 86 x 97 Celtics





Jogo 7 - 28/4 - Celtics x Bucks, a confirmar (se necessário)





Globo Esporte