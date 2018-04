Com golaço de Giroud, Chelsea bate Southampton e vai à decisão da Copa da Inglaterra

Com direito a um golaço de Giroud e uma bela testada de Morata, o Chelsea derrotou o Southampton em Wembley por 2 a 0 e se garantiu na final da Copa da Inglaterra. Na decisão do próximo dia 19 de maio, os Blues vão encarar o Manchester United que, na outra semifinal, eliminou o Tottenham. A decisão vai colocar frente à frente Antonio Conte e José Mourinho, desafetos declarados e que trocaram muitas farpas no últimos meses, além de ser a única oportunidade de título para ambas equipes.





Titular na partida, o meia brasileiro Willian teve boa atuação, chegando a carimbar uma bola na trave no primeiro tempo. No entanto, aos 17 da segunda etapa foi substituído e não gostou nada da escolha do técnico Antonio Conte. Saiu de campo com semblante fechado, não passou pelo banco de reservas e foi direto para o vestiário.





Globo Esporte