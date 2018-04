Com JJ Redick maestro, Philadelphia domina a partida e elimina o Heat

(Foto: Bill Streicher-USA TODAY Sports/ Reuters)









Festa em Filadélfia. Após um terceiro quarto avassalador, os Sixers estão garantidos na próxima fase dos playoffs da NBA, a liga americana de basquete. Com a vitória sobre o Heat por 104 a 91, nesta terça-feira (24), o 76ers fecharam a série em 4 a 1. A partida teve ótima atuação de JJ Redick, com 27 pontos, sendo o cestinha. Também, Embiid anotou duplo-duplo de 19 pontos e 12 rebotes, enquanto Ben Simmons teve 14 pontos, seis assistências e 10 rebotes. Pelo lado do Heat, Olynyk foi o maior pontuador com 18, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.





O jogo da classificação teve direito até a presença do rapper Meek Mill, que foi solto nesta terça após cinco meses preso por violar os termos da condicional de um caso de 2008. A prisão do músico, considerada como muito severa por algumas pessoas públicas, dentre elas Jay-Z, acendeu o debate sobre discriminação racial no sistema judiciário dos Estados Unidos. Nesse panorama, Mill na arquibancada foi um combustível a mais para o time da casa, que o considera torcedor ilustre.





No começo do confronto muitos erros dos dois lados. As equipes não demoravam muito no ataque para tentar a cesta, o que não ia dando muito certo para ninguém. Contudo, em lances de cesta e falta de Ben Simmons, Joel Embiid e Amir Johnson, os Sixers tinham 17 a 15, com pouco mais de quatro minutos para o final do período. Com boas ações defensivas de Simmons e Embiid, o time da casa saiu ganhando o primeiro quarto por 23 a 21.





Já no segundo quarto, as defesas continuaram a ter vantagem sobre os ataques. As duas equipes tiveram aproveitamento menor de 40% até este momento do jogo, apresentando muitos arremessos errados. Nesse cenário de partida, ninguém conseguia desgarrar no marcador. Com Dragic crescendo de produção para o Heat, a equipe visitante tirou a vantagem de apenas dois pontos dos Sixers e foi para o intervalo com o empate em 46 a 46.





O jogo esquentou na volta dos vestiários. Dragic fez falta dura em Simmons, o que quase causou uma confusão maior na quadra. Com os jogadores um pouco mais exaltados, se deu bem quem acertou a mão nas bolas de três. Em dois arremessos de Covington e um de JJ Redick, os Sixers abriram 12 pontos de vantagem na metade do período. A defesa do Heat, que foi excelente no primeiro tempo, não funcionava mais, fato que permitiu à equipe de Philadelphia ter 14 pontos na frente do marcador para a disputa do último quarto: 80 a 66.





O Philadelphia 76ers entrou voando nos dez minutos finais. Liderado por Reddick e Embiid, o time da casa logo abriu 18 pontos de vantagem. Do outro lado, o Heat tinha dificuldade para conectar os arremessos, com a maioria deles saindo curtos. Contudo, uma corrida de 11 a 0 de Miami colocou fogo novamente na partida. Uma pena para os visitante que o fogo era de palha, e a reação não durou muito. Os Sixers equilibraram o confronto e trocaram pontos até o final do duelo.





(3º) Philadelphia 76ers 3 x 1 Miami Heat (6º)





Jogo 1 - 14/4 - 76ers 130 x 103 Heat

Jogo 2 - 16/4 - 76ers 103 x 113 Heat

Jogo 3 - 19/4 - Heat 108 x 128 76ers

Jogo 4 - 21/4 - Heat 102 x 106 76ers

Jogo 5 - 24/4 - 76ers 104 x 91 Heat





