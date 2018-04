Com Tiago Cardoso fora de viagem, João Lucas deve assumir meta do Botafogo-SP

(Foto: Luís Augusto / Agência Botafogo)









O goleiro Tiago Cardoso não viajou com o Botafogo-SP para Lucas do Rio Verde (MT) para enfrentar o Luverdense, no sábado, às 17h. O jogador sofreu uma contusão no treino dessa quarta-feira e será poupado nesta segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.





Em seu lugar, João Lucas deve assumir a meta botafoguense. No Paulistão, o goleiro substituiu Cardoso, contundido, nas partidas contra Novorizontino (vitória) e São Paulo (derrota).





– O Léo [Condé, técnico] já me conhece, fiz duas boas partidas, passei confiança para a comissão, a torcida, a direção. São campeonatos diferentes, mas sabem do meu potencial, podem contar comigo, isso me deixa mais tranquilo – comentou João Lucas ao Jornal A Cidade.





Com a experiência do Paulistão, o goleiro tenta aproveitar a oportunidade para conseguir ter uma sequência de jogos no Bota, o que não acontece desde a Copa Paulista de 2014.





– Um passo de cada vez. Se eu entrar, é pela lesão do Tiago, mas vou fazer meu trabalho, entrar bem, para se possível conseguir ter uma sequência na equipe – concluiu João Lucas.





Globo Esporte