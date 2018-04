Comercial vence clássico contra Francana e assume liderança da Segunda Divisão

(Foto: Marcos Limonti/Divulgação)









O Comercial assumiu a liderança do Grupo 3 da Segunda Divisão do Campeonato Paulista ao vencer o clássico contra a Francana por 2 a 0, ontem, no Estádio Palma Travassos, pela segunda rodada da competição.





Agora, o Bafo, com seis pontos, leva vantagem sobre o Itapirense no número de gols marcados, cinco contra quatro. Já a Veterana cai da terceira para a quarta colocação com os mesmos três pontos.





O Comercial volta a campo no próximo sábado, às 17h, para enfrentar o Independente de Limeira, no estádio Agostinho Prada. Já a Francana recebe o XV de Jaú, em outro clássico do interior, no próximo domingo, às 10h.





O Jogo





Com um público de 2.125 pagantes, o estádio Palma Travassos estava do jeito que o time da casa gosta. A Francana começou fazendo um jogo de nervos, se defendendo e dando poucos espaços para o Comercial.





O gramado da Joia apresentava irregularidades o que dificultou a posse de bola. Com boas infiltrações pela direita com Cesinha, o Bafo poderia ter feito três gols nos primeiros 15 minutos, mas o goleiro Coelho e a pontaria ruim dos comercialinos impediram.





Liniker infernizou a defesa da Veterana, com passes dribles e chutes ao gol. Mas a defesa consistente dos visitantes ruiu aos 30 minutos com o artilheiro Gleyson. O volante Leonai ganhou disputa de bola na entrada da área e ajeitou para o atacante, que chutou chapado, no cantinho esquerdo do goleiro da Francana.





O gol serviu para embalar o Bafo e desmoronar o sistema defensivo da Francana. Sete minutos depois, após cobrança de falta do lado esquerdo, quase na marca do escanteio, Lineker mandou a bola no segundo pau, Coelho não achou nada e o zagueiro Otávio Gut cabeceou para ampliar.





- Agora temos de manter a atenção e não entrar no jogo de provocações deles – avisou o técnico Pinho, do Comercial, no intervalo.





Perdeu a cabeça





No segundo tempo, a Francana voltou com mais determinação e conseguiu ganhar o meio campo do jogo. O problema foi controlar os nervos.





É que Felipe, da Veterana, se irritou com o chapéu que Matheus China aplicou em Leonardo e desferiu um soco no meia do Bafo logo após dividir a bola. Expulso pelo árbitro, foi repreendido pelo próprio colega de time, que levou o drible.





Com um a menos, a Francana fez o que pôde, mas acabou envolvida pelo Comercial e quase levou o terceiro gol, mas o goleiro Coelho salvou o time de um desastre ainda maior.





Globo Esporte