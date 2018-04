Conmebol declara voto na candidatura de EUA, México e Canadá para 2026

O Brasil e as outras nove federações nacionais de futebol que formam a Conmebol declararam nesta sexta-feira que vão votar na candidatura conjunta de EUA, México e Canadá para sede da Copa do Mundo de 2026. A disputa com o Marrocos será decidida na votação do dia 13 de junho, durante o Congresso anual da Fifa em Moscou.





O motivo não-declarado do apoio é garantir os votos da Concacaf para Argentina, Paraguai e Uruguai, que querem organizar a Copa do Mundo de 2030. Presente ao Congresso da Conmebol nesta semana, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ficou em cima do muro quando foi questionado sobre o local onde será disputado o centenário da Copa do Mundo.





– Depois das reformas que fizemos, o presidente não vota. Claro que a tradição da América do Sul no futebol é importante – desconversou.





Globo Esporte