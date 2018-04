Copa Libertadores de Futsal será transmitida pela internet

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)









A Copa Libertadores de futsal que será realizada em Carlos Barbosa, a partir do domingo, 22, terá todos os seus jogos transmitidos. Os direitos de imagem foram acertados em acordo entre Comitê Organizador Local (COL), Conmebol, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF).





As partidas da Libertadores de Futsal serão transmitidas para o mundo todo através da fanpage oficial da ACBF, no facebook. A narração, comentários e reportagens serão em português. O conteúdo de vídeo e áudio disponível fará jus a importância do torneio, com qualidade em HD.





Ao todo, serão 24 partidas transmitidas durante toda a competição, incluindo a disputa pelo terceiro lugar e a grande decisão. Os jogos da primeira fase começam às 10h e a última às 20h.A única exceção nos horários se dará no último jogo do domingo, 22, que iniciará às 20h30min, em função da abertura oficial da competição.





Na fase de quartas de final, na quinta-feira, 26, as partidas iniciam às 14h e o último confronto, terá bola rolando às 20h.