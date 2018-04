Corinthians empresta atacante Lucca ao Internacional até o fim de 2018

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians )









O Corinthians acertou o empréstimo do atacante Lucca, de 28 anos, ao Internacional. O Colorado contará com o jogador até o fim de 2018, tendo de arcar apenas com os salários dele.





Já acertado com o Inter, Lucca não treinou nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava.





Lucca vinha no banco de reservas do Timão e esperava ter mais oportunidades. Ele atuou em 371 minutos nesta temporada, tendo disputado dez jogos, sem conseguir marcar nenhum gol.





Na última quarta-feira, o vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, afirmou que Lucca é um desejo antigo do clube gaúcho.





– É um jogador interessante, a gente teve interesse em outra oportunidades, não foi possível. Não posso falar muito mais do que isso. Tentamos algumas vezes trazer, não foi possível. Se houver alguma possibilidade, vamos fazer. Mas nesse momento está distante – declarou.





Lucca chegou ao Corinthians em 2015 e, após perder espaço, foi emprestado à Ponte Preta no ano passado. Pela Macaca, ele anotou 24 gols em 61 jogos.





Globo Esporte