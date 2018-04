Corinthians goleia o Paraná, assume a ponta e deixa rival na lanterna

Não parecia que seria tão tranquilo, mas os gols foram saindo. O primeiro, depois o segundo, mais um no segundo tempo e, por fim, o quarto, quando a partida já estava acabando. Do jeito que gosta, com a defesa sólida e aproveitando as chances criadas, o Corinthians goleou o Paraná por 4 a 0 em Curitiba, pela segunda rodada do Brasileiro, e pulou para a liderança do campeonato. Rodriguinho, Sidcley, Clayson e Gabriel marcaram. Foi a segunda vitória do atual campeão, e a segunda derrota da equipe tricolor.





A goleada deste domingo coloca o Corinthians na liderança do Brasileiro, com seis pontos em duas partidas – o time ainda tem um saldo positivo de gols de cinco. A manutenção da ponta dependerá, ainda, dos jogos que encerram a segunda rodada. Já o Paraná é o lanterna do torneio, ainda sem pontos, e com saldo negativo de cinco gols.





O Paraná sufocou o Corinthians nos minutos iniciais e teve chance de abrir o placar – numa delas, Alemão deu um chapéu em Balbuena antes de bater para defesa de Cássio. O Corinthians, porém, bem ao seu estilo, segurou a pressão e contou mais uma vez com a estrela de Rodriguinho. Em boa jogada pela esquerda, Sidcley passou para o meia, que marcou. Um minuto depois, Rodriguinho retribuiu: lançou Sidcley, que avançou quase todo o campo de ataque até finalizar na saída de Richard.





Em ritmo um pouco mais lento, o segundo tempo teve cara parecida com o primeiro. O Paraná tentou sem sucesso furar a defesa alvinegra – com Balbuena impecável à frente de Cássio. O Corinthians, sem pressa, trocava passes, com o jogo em suas mãos. Nesse pique, coube mais: no terceiro gol, a bola que estava na esquerda, passou pelo meio até alcançar Romero na direita. Ele rolou para Fagner, que cruzou rasteiro para Clayson marcar. Depois, Clayson tocou para Gabriel dentro da área tricolor. O volante, com calma, ajeitou e bateu no cantinho.





Paraná e Corinthians voltam a jogar pelo Brasileiro no próximo domingo, dia 29. Os tricolores recebem o Sport em casa, às 16h, mesmo horário em que os alvinegros enfrentam o Atlético-MG no Independência. O Corinthians, porém, tem um compromisso antes: estreia na Copa do Brasil na quarta, dia 25, contra o Vitória, nas oitavas de final. A partida será no Barradão, às 19h30.





Neste domingo, o Paraná voltou a jogar na Vila Capanema na Série A do Brasileiro após 10 anos. A torcida não deixou por menos e fez uma linda festa na entrada dos jogadores em campo, com direito a fumaça nas cores do clube, cantos e bexigas.





Globo Esporte