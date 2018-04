Cristiano Ronaldo volta a marcar, mas Real só empata com o Atlético no clássico

Num clássico bastante pegado e com um bocado de chances de gol - principalmente para os donos da casa -, Real Madrid e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo. Os gols saíram dos pés dos craques: Cristiano Ronaldo abriu o placar, e Griezmann deixou tudo igual no Santiago Bernabeu. Ainda mais líder do Campeonato Espanhol, agora com 11 pontos de vantagem, o Barcelona agradece.





O Barcelona venceu o Leganés por 3 a 1 no sábado e só assistiu a vantagem na liderança crescer neste domingo. Com 79 pontos, o líder agora está a 11 do Atlético de Madrid, que tem 68 e é o segundo. O Real, com 64, vem em terceiro, mas pode até ser ultrapassado pelo Valencia na rodada - basta uma vitória simples sobre o Espanyol. Confira a classificação completa do Campeonato Espanhol clicando aqui.





Cristiano Ronaldo voltou a marcar neste domingo, e outro belo gol. Ele pegou de primeira o cruzamento de Bale e colocou no canto do goleiro Oblak, que vinha pegando tudo na partida. Esse foi o gol de número 650 da carreira do português, e o 26º nos últimos 15 jogos do Real Madrid na temporada. Impressionante!





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, dia 15. Às 11h15 (de Brasília), o Atlético de Madrid recebe o Levante no Wanda Metropolitano. Às 15h45, é a vez do Real Madrid visitar o Málaga no La Rosaleda.





Ambos também têm compromissos em competições europeias no meio da semana. Na quarta-feira, o Real Madrid recebe a Juventus no Santiago Bernabeu depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 0. A bola rola às 15h45 (de Brasília).





O Atlético de Madrid, por sua vez, faz o jogo de volta das quartas de final da Liga Europa contra o Sporting na quinta-feira, às 16h45, em Portugal. No primeiro jogo, vitória por 2 a 0 em casa.





