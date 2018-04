Cuadrado aguarda definição de treinador para decidir se fica na Juventus, diz jornal

A Juventus quer Juan Cuadrado por mais tempo. O clube tem a proposta de renovação, já que o contrato do colombiano vai até 2020, mas o jogador aguarda uma outra definição para saber se continua em Turim, ou não: o futuro do treinador Max Allegri.





De acordo com as informações do jornal italiano “La Gazzetta Dello Sport”, a diretoria da Juventus está com o contrato pronto, mas o meia tem relacionamento muito próximo com Allegri e uma possível saída do treinador faria com que Cuadrado analisasse propostas do exterior. Caso o comandante permaneça, a renovação se daria naturalmente.





Cuadrado chegou à Itália em 2015 e tem 108 jogos pela Juventus. Ao todo são 13 marcados com a camisa da Velha Senhora. O colombiano é um dos destaques da equipe.





Globo Esporte