Datafolha: Fla tem maior torcida, mas empata tecnicamente com Corinthians

(Foto: André Durão)









O Datafolha publicou, nesta sexta-feira, uma pesquisa atualizada sobre as torcidas brasileiras. Realizada nos dias 29 e 30 de janeiro deste ano, o levantamento mostra o Flamengo como clube brasileiro com mais torcedores em todo o território nacional - 18%. O Corinthians vem na sequência, com 14%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre os dois clubes.





Na região Sudeste, a maior torcida, segundo a pesquisa, é a do Timão, com 19%. Os rubro-negros somam 14% na região. A situação se inverte em função das regiões Norte e Nordeste, onde a torcida flamenguista leva larga vantagem (37% contra 8% no Norte e 23% contra 9% no Nordeste).





Na Região Sul, a maior torcida registrada é a do Grêmio, com 20% da preferência. O Tricolor é seguido pelo rival Internacional, com 18%. No Centro-Oeste, nova vantagem flamenguista, com 23%. O Corinthians aparece em segundo, com 15%.





Considerando todo o território nacional, a sequência do ranking, após Flamengo (18%) e Corinthians (14%), tem São Paulo com 8%, Palmeiras com 6%, Cruzeiro e Vasco com 4%, Grêmio, Internacional e Santos com 3%, e Atlético-MG com 2%. Bahia, Botafogo, Fluminense e Vitória têm 1% cada. Todos os outros times citados somam, juntos, 8%, e 22% dos entrevistados disseram não torcer para nenhum time.





Globo Esporte