Durant aparece no fim, segura os Spurs, e Warriors fecham a série em 4 a 1

Não foi fácil. O atual campeão sofreu. Mas, no fim, Kevin Durant assumiu seu papel de protagonista nos segundos finais do último quarto e garantiu a vitória do Golden State Warriors por 99 a 91 sobre o San Antonio Spurs, nesta terça-feira, em casa, fechando a série melhor de sete jogos em 4 a 1. Agora, o time espera pela volta de Stephen Curry, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, para enfrentar o New Orleans Pelicans em uma das semifinais da Conferência Oeste.





Durant demorou a conseguir engrenar no jogo. Teve um dia ruim em sua pontaria, convertendo apenas oito de 19 de arremessos, incluindo um em oito de três pontos. No entanto, na hora em que os Warriors mais precisaram, ele apareceu com 10 pontos no último quarto, inclusive uma cesta a 36 segundos do fim, quando a vantagem havia caído de 16 para apenas dois pontos.





Klay Thompson colaborou com 24 pontos, 11 deles no segundo quarto, quando o time consolidou uma vantagem de dois dígitos sobre os Spurs, e se recuperou da atuação decepcionante do jogo 4, inclusive, marcando uma bela cesta no estouro do cronômetro do segundo quarto. Ainda assim, foi mal nas bolas de três, com apenas uma convertida em cinco tentativas.





Os Spurs não desistiram do jogo e contaram com uma atuação gigantesca de LaMarcus Aldridge, que marcou 30 pontos, 13 deles no último quarto. O time mais uma vez foi comandado pelo auxiliar Ettore Messina na ausência de Gregg Popovich, ainda fora desde a morte de Erin, sua mulher, na semana passada. Patty Mills terminou com 18 pontos.





Ao contrário do que havia acontecido no jogo 4, os Spurs não tiveram um bom aproveitamento nas bolas de três, convertendo apenas sete em 30 tentativas. Essa arma sustou o time na vitória no último confronto. Ainda assim, o time chegou na reta final do confronto desta terça-feira em condições de brigar pela vitória.





A 57 segundos do fim, LaMarcus reduziu a diferença para apenas dois pontos. Na sequência, Durant aumentou para quatro a vantagem dos Warriors. Os Spurs não souberam aproveitar o ataque, e Draymond Green selou a vitória do atual campeão, completando sua grande atuação com 17 pontos, 19 rebotes e sete assistências.





(2º) Golden State Warriors 4 x 1 San Antonio Spurs (7º)





Jogo 1 - 14/4 - Warriors 113 x 92 Spurs

Jogo 2 - 16/4 - Warriors 116 x 101 Spurs

Jogo 3 - 19/4 - Spurs 97 x 110 Warriors

Jogo 4 - 22/4 - Spurs 103 x 90 Warriors

Jogo 5 - 24/4 - Warriors 99 x 91 Spurs





Globo Esporte