Em busca de nome para o ataque, Flu negocia com Kleber Gladiador, do Coritiba

Além da iminente chegada de João Carlos, da Cabofriense, o Fluminense busca mais um reforço para o setor ofensivo. Enquanto o primeiro é uma aposta para compôr elenco, o perfil do segundo é de um jogador experiente para brigar pela titularidade. E o nome da vez é Kleber Gladiador, de 34 anos, do Coritiba.





O atacante tem contrato com o Coxa até o fim do ano e teria que ser liberado pelo clube paranaense ou vir por empréstimo.





A informação foi dada inicialmente pelo site Canal Flu News e confirmada pelo GloboEsporte.com





Diretor esportivo de futebol do clube, Paulo Autuori, entrou em contato com o atacante há cerca de três semanas para sondá-lo da possibilidade de se transferir para o clube carioca e vem mantendo conversas. O dirigente trabalhou no Atlético-PR, grande rival do Coxa, como treinador em 2016 e gerente de futebol em 2017.





Em entrevista coletiva no CT do Flu na última segunda-feira, Autuori disse que o clube busca jogadores “experientes e de vitória”, que saibam lidar com momentos de pressão, “como o do final de jogo do Vasco”. O dirigente confirmou também haver negociações “bem adiantadas” e jogadores “próximos de serem anunciados”.





Como o Coritiba está na final do Paranaense, dificilmente a negociação será concluída antes da decisão deste fim de semana, contra o Furacão.





Kleber disputou cinco partidas em 2018 e marcou um gol. Ele sofreu uma lesão na coxa durante a vitória sobre o Londrina, em 10 de fevereiro, pelo Campeonato Paranaense. O atacante chegou a jogar 45 minutos contra o Goiás, em 14 de março, pela Copa do Brasil, mas voltou a sentir dores e não atua desde então.





