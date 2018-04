Em noite de Dwyane Wade, Miami Heat vence Philadelphia e empata a série

A batida frase de Michael Jordan sobre os playoffs ainda vale, e muito, na NBA, a liga americana de basquete. Veterano de três títulos, com prêmio de MVP de final em seu currículo, Dwyane Wade, aos 36 anos de idade, mostrou do que é capaz. Nesta segudna-feira, ele saiu do banco de reservas para liderar o Miami Heat na vitória por 113 a 103 sobre o Philadelphia 76ers, fora de casa, que empata em 1 a 1 a série melhor de sete. O próximo encontro será quinta-feira, às 20h (de Brasília), em Miami.





Wade terminou o jogo com 28 pontos, sete rebotes e três assistências, em 26 minutos de quadra. Pelo lado dos Sixers, Ben Simmons anotou 24 pontos, um a mais que Dario Saric. Com 14 pontos e 11 rebotes, Ersan Ilyasova deixou a quadra com um duplo-duplo.





Os Sixers apostaram em uma formação que deu certo no primeiro jogo da série sem um pivô de ofício no quinteto. A fórmula deu certo em relação ao objetivo de manter Hassan Whiteside fora de jogo para o Miami Heat. O time conseguiu controlar os rebotes, mas faltou acertar bolas de três para abrir uma vantagem maior no placar





Sem ter muitas respostas e já com problemas de falta de Whiteside e Dragic, o Heat apelou para o veterano Dwyane Wade. Ele saiu do banco para tomar conta do jogo, acertando seus primeiros oito arremessos de quadra. Justise Winslow ainda teve o mérito de exercer uma marcação pesada sobre Ben Simmons, diminuindo o impacto do calouro em quadra.





Desta forma, o Heat permitiu apenas 13 pontos dos Sixers no segundo quarto, quando fechou à frente por 56 a 42. A preocupação passou a ser a quantidade de faltas de jogadores em grande momento, como Winslow, qua já havia feito três, e Dragic, com duas. Sem ter um bom rendimento, Whiteside também chegou a esse momento do jogo com três faltas.





A preocupação se mostrou válida quando Whiteside cometeu sua quarta falta com menos de três minutos jogados no terceiro quarto. Mesmo assim, os Sixers não conseguiram se aproximar. E piorou para Philadelphia com Simmons no banco também com quatro faltas e Wade de volta ao jogo, mantendo a vantagem do Heat em dois dígitos.





O Heat chegou a liderar por 16 pontos no começo do último quarto, a maior vantagem do jogo. No entanto, os Sixers engrenaram uma reação e reduziram esse diferença para apenas dois a quatro minutos e meio do fim. Foi, então, que novamente Wade entrou em cena para decidir e garantir a vitória até certo ponto surpreendente do Miami.





Jogos da série





(3º) Philadelphia 76ers 1 x 1 Miami Heat (6º)





Jogo 1 - 14/4 - 76ers 130 x 103 Heat

Jogo 2 - 16/4 - 76ers 103 x 113 Heat

Jogo 3 - 19/4 - Heat x 76ers, às 20h (ESPN)

Jogo 4 - 21/4 - Heat x 76ers, às 15h30 (SporTV 2)

Jogo 5 - 24/4 - 76ers x Heat, a confirmar (se necessário)

Jogo 6 - 26/4 - Heat x 76ers, a confirmar (se necessário)

Jogo 7 - 28/4 - 76ers x Heat, a confirmar (se necessário)





