Ex-Corinthians, Jô processa apresentadora Renata Fan por compará-lo a um ladrão

Ex-jogador do Corinthians, hoje no Nagoya Grampus, do Japão, o atacante Jô move na Justiça um processo contra a apresentadora Renata Fan, da TV Bandeirantes. O jogador pede uma indenização no valor de R$ 100 mil por danos morais.





Jô reclama de uma comparação feita pela apresentadora após a vitória do Timão por 1 a 0 contra o Vasco, no Brasileirão do ano passado, quando o jogador fez um gol usando o braço. O jogador acusa a apresentadora de ter lhe comparado com um ladrão em comentários feitos por ela.





– Eu pergunto para você, Denilson: "Você roubou o meu anel?". Você vai falar: "Renata, claro que não". Aí uma câmera na minha casa mostra que você roubou. Aí eu falo assim: "Não, Denílson, mas a câmera da minha casa mostra você pegando meu anel". Aí você fala: "Ah, é mesmo, roubei". Então, o que a gente está falando é de ter iniciativa, de falar a verdade sempre, não porque os outros estão pressionando – disse a apresentadora de TV, no programa de 18 de setembro.





No processo instaurado no Tribunal de Justiça de São Paulo, advogados de Jô alegam que a apresentadora "injuriou e difamou" o jogador. Dizem ainda que os comentários feitos por ela foram "de mau gosto, sujeitando a pessoa ao ridículo".





Globo Esporte