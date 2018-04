Felipe Fraga e Di Grassi se recuperam e vencem as corridas na etapa de Curitiba

Do inferno em Interlagos ao céu em Curitiba. Felipe Fraga e Lucas Di Grassi, que tinham terminado a etapa de duplas nas últimas posições e sem pontuar, se recuperaram em grande estilo e venceram as duas corridas deste fim de semana. Fraga se aproveitou de uma largada ruim de Rubens Barrichello e uma ótima parada nos boxes para vencer a primeira prova, enquanto Di Grassi conquistou uma inédita vitória na categoria para ele e sua equipe.





O pódio da primeira corrida foi completado ainda por Daniel Serra e Max Wilson, enquanto Cacá Bueno e Gabriel Casagrande ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, na segunda prova.





Primeira corrida





Pole position na primeira corrida em Curitiba, Rubens Barrichello teve problemas na largada e despencou para 24º lugar na primeira volta, comprometendo bastante seu resultado. Daniel Serra, que não tinha nada a ver com isso, pulou do segundo lugar para a liderança da prova, e Felipe Fraga saiu de quinto para terceiro.





A corrida seguia equilibrada até a parada dos pilotos nos boxes. Com um ótimo trabalho de equipe, Fraga voltou na frente de Serra e segurou a ponta. Durante as trocas de pneus e reabastecimento, um acidente envolvendo o piloto Rafael Suzuki e um mecânico da equipe de Cesar Ramos. Por sorte, o mecânico conseguiu passar por cima do carro de Ramos e não pareceu ter se machucado.





Pouco mais de um minuto para o fim da prova, na disputa pela 10ª posição, Valdeno Brito fechou a passagem de Guilherme Salas, que não tirou o pé e os dois acabaram colidindo (veja abaixo). Houve discussão fora da pista entre eles e o safety car foi acionado. Assim, Felipe Fraga completou a prova em primeiro, com Serra e Max Wilson na sequência.





Com o grid invertido entre os dez primeiros, Rafael Suzuki largou na frente, mas viu Cesar Ramos, o terceiro colocado, pular para a liderança logo antes da primeira curva. Porém, Marcos Gomes, que tinha saído em segundo, sustentou a posição e brigou na primeira volta com Ramos para assumir a ponta. Lucas Di Grassi, que tinha saído em quinto, foi ganhando terreno e terminou a primeira volta em terceiro.





Felipe Fraga, em oitavo, chegou a ter um princípio de incêndio após sair da pista e forçou a entrada do safety car, abandonando a prova. Di Grassi, que já pressionava Marcos Gomes para assumir a ponta acabou aproveitando bem a parada nos boxes e o abandono do adversário para, enfim, chegar à liderança. Bruno Baptista foi outro a ter problemas, rodando no meio da pista. O piloto contou com a sorte e não foi tocado (veja abaixo).





Após a entrada do safety car por conta do incidente com Felipe Fraga, Di Grassi ficou em sexto lugar, mas na liderança virtual - uma vez que os cinco primeiros ainda não tinham parado nos boxes. Na relargada, Cacá Bueno se aproveitou bem e se colocou entre Di Grassi e Gabriel Casagrande, sustentando a posição até o fim.





Resultado da primeira corrida:

1- Felipe Fraga - 30 voltas completadas

2- Daniel Serra +1s824

3- Max Wilson +2s843

4- Julio Campos +3s507

5- Gabriel Casagrande +5s708

6-Lucas Di Grassi +6s743

7- Cacá Bueno +10s988

8- Cesar Ramos +11s552

9- Marcos Gomes +13s781

10- Rafael Suzuki +15s766





Resultado da segunda corrida:

1. Lucas di Grassi

2. Cacá Bueno

3. Gabriel Casagrande

4. Rubens Barrichello

5. Antonio Pizzonia

6. Rafael Suzuki

7. Vitor Genz

8. Ricardo Zonta

9. Thiago Camilo

10. Daniel Serra





Stock Light: Bortoleto vence 2ª corrida





A disputa da temporada 2018 da Stock Light continua acirrada. Em quatro corridas até aqui, quatro campeões diferentes. Neste domingo, em Curitiba, foi a vez de Enzo Bortoloto terminar com o título da 2ª prova da etapa paranaense. Luca Milani, em segundo, e Pietro Rimbano, em terceiro, completaram o pódio.





No sábado, a vitória ficou com Marcel Coletta, seguido por Raphael Reis e por Murilo Coletta, irmão de Marcel. Depois de duas etapas e quatro provas, Bortoleto lidera a classificação geral com 63 pontos. João Rosate, com 62, aparece em segundo, e Gabriel Robe, em terceiro, com 59.





Resultado: corrida 1 (sábado)

1º Marcel Coletta

2º Raphael Reis

3º Murilo Coletta





Resultado: corrida 2 (domingo)

1º Enzo Bortoleto

2º Luca Milani

3º Pietro Rimbano





Globo Esporte