Ferroviária arranca um empate contra o Cianorte no Paraná e assegura vice-liderança na Série D

(Foto: Thiago Carvalho)









Não foi uma partida de encher os olhos, mas o empate sem gols com o Cianorte no Paraná, neste domingo à tarde, pode ser comemorado pelo elenco da Ferroviária. Primeiro porque o time poderia ter perdido, mas o goleiro João Gabriel defendeu cobrança de pênalti de Fernandinho. Segundo motivo é que a Locomotiva segue na zona de classificação.





Alguém precisa estudar o treinamento que é feito com os goleiros da Ferroviária. Após perder Tadeu, não por acaso chamado de "Tadeus" pela torcida, Gabriel Leite assumiu o posto com muita segurança. Ontem, pegou um pênalti difícil que, caso convertido, poderia ter mudado a sorte do time na partida. Foi o nome do jogo, apesar de Valber e Bruno Ré terem feito uma boa partida também.





Com dificuldades para se adaptar ao gramado irregular do estádio Albino Turbay, a Locomotiva sofreu nos minutos iniciais, mas nada que obrigasse Gabriel Leite a fazer grandes defesas. Marcos Ytalo e Válber até tentaram ajudar no setor de criação, mas a Locomotiva conseguiu segurar o zero no placar graças ao pênalti defendido por Gabriel.





Mais ambientada, a Locomotiva voltou melhor e explorou a pressão que a torcida adversária começou a fazer no Cianorte por causa da insatisfação com o resultado. Mas pecou muito nos passes finais das jogadas de gol e na finalização. Foi pouco incomodada, à exceção das insistentes jogadas aéreas do time paranaense.





O segundo ponto valeu a manutenção da Locomotiva na vice-liderança da chave A16, agora com dois pontos e isolada. No entanto, o time está a quatro pontos do líder Tubarão, adversário da próxima rodada, em Santa Catarina. Já o Cianorte somou o primeiro ponto e divide as posições de baixo da tabela com o Novo Hamburgo-RS.





A Ferroviária volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Tubarão, no estádio Domingos Gonzalez, em Santa Catarina, fechando o turno. No memso dia e horário, o Cianorte volta a mandar um jogo em casa, desta vez contra o Novo Hamburgo-RS.