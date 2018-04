Giroud sai do banco, faz dois gols, e Chelsea vira sobre Southampton em oito minutos

O Chelsea precisou de grande poder de reação neste sábado para manter viva a esperança de ir à próxima Liga dos Campeões. Após ficarem com dois gols de desvantagem no placar, os Blues reagiram no segundo tempo e conseguiram uma vitória de virada por 3 a 2 diante do Southampton, fora de casa. O protagonista do triunfo foi Giroud, que saiu do banco para marcar duas vezes. Hazard também balançou as redes para o Blues, e Tadic e Bednarek fizeram para os anfitriões.





A vitória faz com que o Chelsea chegue a 60 pontos, seguindo na quinta colocação do Campeonato Inglês, atrás do Tottenham, quarto colocado, que tem 67 e enfrentará o Manchester CIty ainda neste sábado, às 15h45 (de Brasília). Ao fim desta rodada, os dois times ainda terão cinco partidas a realizar. O Southampton, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.





O Southampton saiu à frente no placar aos 21 minutos, usando a velocidade de seu contra-ataque. Bertrand disparou pela direita e recebeu lançamento, indo à linha de fundo e cruzando nos pés de Tadic, que empurrou para o fundo do gol. A partir dali, o Chelsea intensificou sua pressão e tentou criar oportunidades diante de um adversário recuado. Os anfitriões se mantiveram firmes na defesa e foram para os vestiários em vantagem.





Na começo da etapa final, enquanto o Chelsea tentava achar espaço para as finalizações, os donos da casa seguiram apostando nos contragolpes e nas jogadas de bola parada. Numa delas, aos 15, conseguiu balançar as redes novamente e abrir uma vantagem importante, após cobrança de falta de Ward-Prowse pela direita, que Bednarek apareceu livre para escorar para o gol.





Imediatamente, o técnico Antonio Conte resolveu operar duas substituições no Chelsea e colocou em campo Giroud e Pedro, sacando Morata e Zappacosta. E a entrada do francês mudou o cenário da partida - e de forma bem rápida. Aos 25, o atacante foi lançado por Marcos Alonso com precisão e cabeceou direto para o fundo das redes. Cinco minutos depois foi a vez de Hazard balançar as redes, aproveitando cruzamento de Willian na área e batendo forte. Empolgado com a reação, o Chelsea conseguiu a virada relâmpago aos 33, depois de cobrança de falta ensaiada que resultou em cruzamento de Hazard. Após a bola ficar viva na área, Giroud apareceu para balançar as redes.





