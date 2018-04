Hamilton será punido com cinco posições no grid por troca de caixa de câmbio

Se o ritmo da Ferrari já parece melhor que o da Mercedes no Barein, a situação de Lewis Hamilton ficará ainda pior para a corrida no domingo. O piloto será punido com cinco posições no grid de largada após a Mercedes decidir trocar a caixa de câmbio do seu carro. De acordo com uma fonte ligada ao time alemão, a troca foi realizada depois que a equipe encontrou um vazamento hidráulico na peça durante a inspeção realizada pela escuderia junto com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), no paddock do Circuito de Sakhir, mas o problema começou em Melbourne. A caixa de câmbio também foi trocada no carro de Valtteri Bottas, mas como o piloto já havia realizado a substituição da peça na Austrália - em função do acidente sofrido no Q3 -, o finlandês não será penalizado.





- Mercedes diz que Hamilton teve muita sorte de terminar a corrida em Melbourne. E que a troca será feita em função de um vazamento que não pôde ser consertado a tempo - afirma o jornalista Chris Medland.





A Ferrari dominou praticamente todo o segundo treino livre desta sexta-feira para o GP do Barein e fez dobradinha. Kimi Raikkonen ficou com a primeira posição ao marcar 1m29s817, com pneus supermacios, enquanto Sebastian Vettel foi o segundo colocado, a apenas 0s011.





A Mercedes teve mais dificuldades na briga com a Ferrari, e acabou a prática com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton em terceiro e quarto lugares, respectivamente. A dupla ficou mais longe do que se esperava, com o o finlandês 0s563 atrás de Raikkonen e o inglês, que chegou a escapar da pista, marcando um tempo 0s655 pior do que o do primeiro colocado.





Globo Esporte