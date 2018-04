Jornal inglês coloca Éder Militão na mira do Manchester City; São Paulo nega contato

(Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net)









O jornal inglês "Daily Mail" publicou em sua edição de quarta-feira que Éder MIlitão está na mira do Manchester City para a janela de transferências do meio do ano. A diretoria do São Paulo nega qualquer contato com o clube.





De acordo com a publicação, Militão está avaliado em 20 milhões de libras (R$ 96,7 milhões na cotação atual) e também entrou na mira do Porto, de Portugal.





O que diz o São Paulo





A diretoria nega ter recebido qualquer proposta do Manchester City por Éder Militão. Caso uma oferta com essas cifras fosse de fato confirmada, o clube admite que faria a venda.





Titular absoluto do time, Militão negocia há meses uma renovação contratual. O vínculo atual é válido até 11 de janeiro de 2019. De acordo com a legislação, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho.





Até por isso o São Paulo não vê sentido na existência de uma suposta oferta com esse montante a poucos meses do fim do contrato. Embora o clube siga confiante de que conseguirá um acordo para a prorrogação, internamente há quem tema a saída do atleta, já que a conversa se arrasta há algum tempo.





O jogador, de 20 anos, foi promovido ao elenco profissional do São Paulo no ano passado. Zagueiro de origem nas categorias de base, ele se firmou como titular da lateral direita e também pode atuar como volante.





