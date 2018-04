Justiça ordena afastamento de presidente da CBHb por uso indevido de verbas

(Foto: Wander Roberto/Photo&Grafia)









A Justiça Federal afastou nesta sexta-feira o presidente da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Manoel Luiz Oliveira. Há 28 anos no poder da entidade, o mandatário é acusado de uso indevido de mais de R$ 21 milhões em convênios com o Ministério do Esporte. A decisão foi publicada em caráter imediato. A informação foi publicada originalmente pelo jornal “Estadão”.





Em fevereiro do ano passado, Manoel venceu a eleição para seguir no cargo pelo próximo ciclo olímpico, rumo aos Jogos de 2020. Mas, com uma série de denúncias contra ele, o resultado da eleição não foi homologado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do handebol. Antes da assembleia, a oposição, encabeçada por Fabiano Lima Cavalcante, tentou indeferir a eleição.





- Torna-se impossível não reconhecer, ainda dentro de um juízo perfunctório, que a aplicação de grande parcela dos R$ 21.377.272,00 repassados pelo Ministério do Esporte se deu de maneira temerária pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHb). Como visto, são claros os sinais da prática de simulações, falsidades (ideológicas e materiais), superfaturamento e pagamento por serviços não prestados – diz trecho da liminar.





Manoel foi reeleito presidente no dia 1º de fevereiro de 2017, em pleito realizado em Aracaju. Por 98 a 36, o atual mandatário foi escolhido para seguir no cargo. No entanto, com uma série de denúncias, o resultado da eleição não foi homologado pelo STJD.





A decisão da Justiça diz que Manoel Oliveira cometeu "gestão temerária, ao não contabilizar nos balanços da CBHb dívida contraída com a Federação Internacional de Handebol, além de inúmeras outras dívidas decorrentes de protestos de títulos, além de invocar uma série de irregularidades constantes nas inúmeras matérias jornalísticas juntadas, dando conta de contratos irregulares, e desconformidades apontadas pela CGU. A referida gestão temerária, do ponto de vista financeiro, teria gerado inadimplência na prestação de contas da entidade".





Em outubro, porém, Manoel conseguiu derrubar a liminar do STJD e se manteve no cargo até hoje. Recentemente, ele sofreu um infarto, o que o afastou das atividades diárias da CBHb nas últimas semanas. Com a ordem da Justiça Federal, o dirigente vai precisar se afastar definitivamente do posto.





Globo Esporte