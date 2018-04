LeBron desperta no fim, Cavs vencem os Mavericks e seguem em terceiro no Leste

LeBron James demorou para acordar, mas despertou no último quarto e terminou com mais um triplo-duplo na vitória do Cleveland Cavaliers por 98 a 87 sobre o Dallas Mavericks, neste domingo, em casa. O resultado foi importante para manter o time na terceira colocação da Conferência Leste da NBA, a liga americana de basquete, pois em caso de derrota seria ultrapassado pelo Philadelphia 76ers.





Antes de chegar ao último quarto, LeBron teve muitos problemas para encontrar seu arremesso. Ele teve um aproveitamento de apenas 23,8% em seus arremessos em 21 tentativas. No entanto, converteu duas bolas de três fundamentais para os Cavaliers abrirem vantagem já na reta final do confronto. No fim, terminou com 16 pontos, 13 rebotes e 12 assistências.





Com mais uma atuação com pelo menos 10 pontos, LeBron, aos 33 anos de idade, aumentou sua sequência recorde para 868 jogos seguidos atingindo a marca em temporadas regulares - Michael Jordan é o segundo na lista com 866. Ele só atingiu a pontuação na metade do último quarto em duas cobranças de lances-livres.





A dificuldade foi grande para os Cavaliers. LeBron precisou contar com seus companheiros para manter o time no jogo. Kevin Love chegou a 400 duplos-duplos na carreira ao marcar 13 pontos e pegar 13 rebotes, sendo apenas um dos sete jogadores em atividade com esses números. Jordan Clarkson fez 16 pontos, e JR Smith teve grande importância na reação com 15.





Os Mavericks sofreram com uma parcial de 13 a 0 perto da metade do último quarto, quando os Cavaliers tomaram a liderança e não mais perderam. Harrison Barnes ainda teve uma grande atuação com 30 pontos, mas não conseguiu evitar mais uma derrota de Dallas, a 54ª na competição em 82 jogos.





Campanhas

Cavaliers: 47v, 30d (3º do Leste)

Mavericks: 23v, 54d (13º do Oeste)





Próximos jogos

Cavaliers: contra os Raptors, terça-feira, em Cleveland

Mavericks: contra os Blazers, terça-feira, em Dallas





Thunder vence duelo direto no Oeste





Com um triplo-duplo de Russell Westbrook, o Oklahoma City Thunder venceu por 109 a 104 o New Orleans Pelicans, neste domingo, fora de casa. O jogador marcou 26 pontos, pegou 15 rebotes e deu 13 assistências. PAul George liderou o time em pontos com 27, além de conseguir oito rebotes.





Campanhas

Pelicans: 43v, 34d (8º do Oeste)

Thunder: 45v, 33d (5º do Oeste)





Próximos jogos

Pelicans: contra os Grizzlies, quarta-feira, em Nova Orleans

Thunder: contra os Warriors, terça-feira, em Oklahoma





Em jogo com briga, Detroit ainda vive





Mesmo com Andre Drummond expulso no terceiro quarto depois de quase brigar com Quincy Acy, o Detroit Pistons venceu por 108 a 96 o Brooklyn Nets, fora de casa, neste domingo, e segue vivo à espera de um milagre para chegar aos playoffs da Conferência Leste. Foi a quinta vitória seguida. Reggie Jackson terminou o jogo com 29 pontos.





Campanhas

Nets: 25v, 52d (13º do Leste)

Pistons: 37v, 40d (9º do Leste)





Próximos jogos

Nets: contra os Sixers, terça-feira, em Filadélfia

Pistons: contra os Sixers, quarta-feira, em Detroit





Hawks vencem o Magic





Apenas para cumprir tabela, o Atlanta Hawks venceu por 94 a 88 o Orlando Magic, neste domingo, em casa. O reserva Tyler Dorsey liderou o time com 19 pontos, e Dewayne Dedmon conseguiu um duplo-duplo, com 17 pontos, com três bolas de três pontos, e 10 rebotes, além de três assistências.





Campanhas

Hawks: 22v, 55d (15º do Leste)

Magic: 22v, 54d (14º do Leste)





Próximos jogos

Hawks: contra o Heat, terça-feira, em Miami

Magic: contra os Knicks, terça-feira, em Nova York





Jazz sobre para sexto lugar no Oeste





O Utah Jazz conseguiu uma importante vitória na caminhada rumo aos playoffs da Conferência Oeste. O time venceu por 121 a 97 o Minnesota Timberwolves, fora de casa, neste domingo. Ricky Rubio marcou 23 pontos e deu sete assistências, liderando um grupo de seis jogadores com 10 ou mais pontos.





Campanhas

Timberwolves: 44v, 34d (7º do Oeste)

Jazz: 44v, 33d (6º do Oeste)





Próximos jogos

Timberwolves: contra os Nuggets, quinta-feira, em Denver

Jazz: contra os Lakers, terça-feira, em Salt Lake





Globo Esporte