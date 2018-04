Libertadores de Futsal é lançada em evento em Caxias do sul, RS

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)









A Libertadores de Futsal teve um evento de lançamento em Caxias do Sul, na noite desta quinta-feira. O encontro ocorreu na Loja Brisa Calçados com a presença de convidados e a imprensa da cidade. A competição ocorrerá entre os dias 22 e 29 de abril, em Carlos Barbosa.





O evento promovido pela Personnalite Gestão de Eventos serviu para marcar a maior competição internacional já realizada na Capital Nacional do Futsal. Os jogadores da ACBF Mithyuê e Valdin, além do técnico Marquinhos Xavier e do supervisor Lavoisier Martins representaram o time laranja no encontro.





O presidente do Comitê Organizador Local (COL), Fabiano Käfer, aproveitou para fazer o convite para o público prestigiar o torneio. O presidente da ACBF, Bolivar Zuanazzi, valorizou o evento, que será realizado em Caros Barbosa. “Vamos ter 10 países representados pelas suas melhores equipes”, disse.





Ele ainda lembrou da história do clube até chegar os dias de hoje, exaltando os títulos já conquistados. “A ACBF é um clube que difunde ao máximo o futsal. Nesses 42 anos, também sofremos muito. Tivemos muito administradores que levaram o time nas costas. Depois que o clube profissionalizou, um planejamento foi seguido anualmente. Hoje, o clube difunde o esporte e chegou ao ponto da cidade de Carlos Barbosa ganhar o título de Capital Nacional do Futsal”.





O presidente finalizou o seu discurso com o convite para a competição. “Prestigiem a Libertadores e já começamos com um clássico contra o Boca Juniors. Vamos fazer com que o público compareça ao ginásio. Estaremos de braços abertos para receber a todos”.





Os ingressos para a Libertadores estão sendo vendidos no site minhaentrada.com.br , no Supermercado Santa Clara, na Lancheria Original e no 442 Football Pub. As entrada também estão sendo comercializadas em Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha.





Confira os pontos de venda:





CARLOS BARBOSA:





Supermercado Santa Clara – Rua Júlio de Castilhos, 01





LANCHERIA ORIGINAL – Rua Eliza Tramontina, 123





442 Football Pub – Rua Assis Brasil, 77





CAXIAS DO SUL:





BRISA ESPORTES – Rua Os 18 do Forte 1471 e Av. Júlio de Castilhos, 2665





BENTO GONÇALVES:





MOVIE ARTE CINEMAS – SHOPPING LAMÉRICA – Rua 13 de Maio, 877





FARROUPILHA:





Akústica Musical – Rua Independência, 399





PORTO ALEGRE:





Lojas Multisom - Bourbon WalLig, Praia de Belas, Iguatemi e Andradas.