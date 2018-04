Ligas europeias são contra novo Mundial de Clubes e Copa de 2022 com 48 seleções

A ideia da Fifa em mudar o Mundial de Clubes em 2022, colocando 24 participantes numa competição de 18 dias, pode não acontecer. Assim como a ideia de aumentar de 32 para 48 seleções a Copa do Mundo do mesmo ano no Catar. Pelo menos no que depender das Associação de Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL, na sigla em inglês).

- Não estamos preparados para fazer nenhuma mudança no nosso calendário - disse Lars-Christer Olsson, presidente da entidade.





Segundo o dirigente, as ligas europeias já estão sendo pacientes e flexíveis por conta das mudanças para o Mundial de 2022, no Catar, que será disputada no inverno europeu (em vez de acontecer entre e junho e julho, o torneio será disputado entre novembro e dezembro)





- Também temos muitas reservas em relação a essa conversa sobre expandir o Mundial de Clubes – salientou Olsson.





Globo Esporte